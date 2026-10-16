Abandonan cabeza humana en los exteriores de un supermercado en Machala

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Dos cabezas humanas fueron abandonadas la noche del 15 de octubre de 2026 en distintos puntos del sur de Machala, en la provincia de El Oro.

La primera fue encontrada dentro de un saco, en los exteriores de un reconocido local comercial, mientras que la segunda estaba en el interior de una mochila, en el barrio Florida 7.

Cabezas humanas fueron encontradas por personas

Según reportó Diario Correo, la primera cabeza fue encontrada la noche del jueves 15 de octubre de 2026 en la puerta de ingreso de un supermercado, a un costado del parque Picapiedras.

La alerta fue dada por a la Policía Nacional alrededor de las 19:00 por ciudadanos que encontraron el saco con panfletos que habrían estado dentro de una funda transparente.

Según información policial suministrada al medio, la cabeza habría sido abandonada presuntamente por sujetos a bordo de una motocicleta roja. Además indicaron, que los panfletos eran presuntamente chats impresos del occiso.

La segunda cabeza fue encontrada dentro de una mochila en el barrio Florida 7, minutos después del primer hallazgo.

Identificación de las cabezas humanas

El macabro hallazgo fue atendido por la Policía Nacional, quienes trasladaron las cabezas hasta el centro forense para las respectivas investigaciones y para determinar la identificación de cada una de las víctimas.

Según medios locales, en menos de 24 horas han aparecido cabezas humanas en varios puntos de Machala.

Abandono de cabezas humanas en El Oro

No es la primera vez que se abandona una cabeza humana en un supermercado de la provincia de El Oro. El pasado 2 de septiembre, una cabeza humana fue encontrada en uno de los pasillos de un establecimiento comercial de Puerto Bolívar, en la vía a Machala. Se trata del mismo supermercado donde se registró el hallazgo más reciente.

El hecho causó conmoción en la zona. Agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento para asegurar el área y coordinar las primeras diligencias investigativas.

La gravedad del caso aumentó debido a que este era el tercer hallazgo de restos humanos reportado durante esa misma jornada en distintos puntos de la provincia de El Oro.

Hallazgo de cabezas humanas en Machala; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde encontraron las dos cabezas humanas en Machala el 15 de octubre de 2026? Las dos cabezas humanas fueron encontradas en distintos puntos del sur de Machala, provincia de El Oro. Una estaba dentro de un saco, en los exteriores de un supermercado junto al parque Picapiedras, y la otra, dentro de una mochila en el barrio Florida 7.

Ciudadanos alertaron a la Policía Nacional sobre el primer hallazgo alrededor de las 19:00 del jueves 15 de octubre. Minutos después se reportó el segundo caso en el barrio Florida 7. ❓ ¿Cómo fueron encontradas las cabezas humanas abandonadas en Machala? La primera cabeza humana fue encontrada dentro de un saco, en la entrada de un supermercado, mientras que la segunda estaba en el interior de una mochila en el barrio Florida 7.

Según información policial reportada por medios locales, la primera cabeza habría sido abandonada presuntamente por sujetos que se movilizaban en una motocicleta roja. Junto al saco se encontraron panfletos que contendrían supuestos chats impresos de la víctima. ❓ ¿Qué se sabe sobre la identificación de las víctimas de los hallazgos en Machala? La identidad de las dos víctimas debía ser determinada mediante las investigaciones forenses correspondientes.

La Policía Nacional trasladó las cabezas humanas hasta el centro forense para realizar los procedimientos de identificación y las diligencias investigativas. Hasta la información disponible en el reportaje, no se habían confirmado oficialmente las identidades. ❓ ¿Qué ocurrió en el supermercado de Machala donde encontraron una cabeza humana en octubre? El 15 de octubre de 2026, una cabeza humana fue encontrada dentro de un saco en los exteriores de un supermercado de Machala, el mismo establecimiento donde ya se había reportado un hallazgo similar el 2 de septiembre.

En el caso anterior, una cabeza humana fue encontrada en uno de los pasillos de un supermercado ubicado en Puerto Bolívar, en la vía a Machala. El hecho provocó conmoción y movilizó a agentes de la Policía Nacional para asegurar el lugar y realizar las primeras diligencias. ❓ ¿Cuántos hallazgos de restos humanos se reportaron en la provincia de El Oro durante esa jornada? Según la información publicada, durante esa misma jornada se reportaron tres hallazgos de restos humanos en distintos puntos de la provincia de El Oro.

Los casos se registraron en medio de una serie de hechos violentos reportados en Machala y otros sectores de la provincia. Además, medios locales informaron que en menos de 24 horas se habían encontrado cabezas humanas en varios puntos de la ciudad.

Te recomendamos