Hallan una cabeza humana dentro de un local comercial en Puerto Bolívar, El Oro

Una cabeza humana fue abandonada dentro de una funda en un local comercial de Puerto Bolívar, en la salida a Machala. El hallazgo ocurrió la tarde del miércoles 2 de septiembre y generó alarma entre quienes se encontraban en el establecimiento.

La Policía Nacional acudió al sitio tras recibir la alerta alrededor de las 18:00. Los agentes acordonaron el área y realizaron el levantamiento de la cabeza, además de recoger otros indicios. Las diligencias continuaron hasta horas de la noche.

Hallazgo ocurrió en un pasillo del establecimiento

La cabeza estaba dentro de una funda y permanecía en medio de uno de los pasillos del local, ubicado en la avenida Bolívar Madero Vargas, una de las principales vías de ingreso y salida de Puerto Bolívar.

El hallazgo provocó conmoción en la zona. Los policías llegaron al establecimiento para asegurar el lugar y coordinar las primeras diligencias relacionadas con el caso.

La situación adquirió mayor gravedad porque este fue el tercer hallazgo de restos humanos reportado durante la misma jornada en distintos puntos de la provincia de El Oro.

Otros dos hallazgos se reportaron en El Oro

Durante la madrugada y la mañana del miércoles se registraron otros dos casos. Uno ocurrió en la Y de Tillales, en el cantón El Guabo, y el otro en la parroquia El Cambio, en Machala.

Medios locales informaron que, en esos dos primeros hallazgos, encontraron panfletos con mensajes amenazantes junto a los restos humanos.

Las autoridades investigan si existe alguna relación entre esos hechos y el hallazgo registrado posteriormente en Puerto Bolívar. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial que vincule los tres casos.

La investigación deberá determinar la identidad de la víctima, las circunstancias en las que fue asesinada y si los tres hallazgos corresponden a una misma acción criminal.

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