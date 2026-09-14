Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Dos hombres fueron asesinados en el Mercado Central de Manta la tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026. Una de las víctimas es menor de edad. Además, el ataque armado dejó otra persona de la tercera edad herida.

Los hombres asesinados en el Mercado Central de Manta

El ataque armado perpetrado por tres sujetos ocurrió alrededor de las 13:00 de este lunes, en el Mercado Central de Manta.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, los fallecidos fueron identificados como un adolescente de 16 años de edad y Alexander Javier Q. B., de 23 años, de quien las autoridades confirmaron que registra antecedentes penales por el delito de tráfico ilícito de drogas, según informó El Diario.

Además, otro hombre identificado como Mauro Guillermo Ch., de 74 años de edad, resultó herido tras ser alcanzado por proyectiles durante la balacera. El ciudadano recibió asistencia médica de emergencia y posteriormente los trasladaron a un hospital.

Testigos señalaron que los atacantes llegaron al lugar a bordo de una camioneta color gris, de la cual desembarcaron tres hombres armados y descargaron cerca de 30 disparos, indicó El Diario.

Pericias investigativas

Personas de Criminalística, Policía y Fiscalía acudieron a la emergencia para cercar el sitio, recoger testimonios, cascillos y realizar el levantamiento de los cuerpos que den inicio a una investigación en la que se determine la causa y los responsables de este crimen.

La Policía mantienen operativos de control en distintos puntos del distrito para dar con la localización del vehículo utilizado y la captura de los tres implicados.

Estos decesos se suman a 378 muertes violentas en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó, según las estadísticas de la Policía, informó El Diario.

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