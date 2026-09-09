Dos adolescentes fueron aprehendidos con armas y 199 cartuchos en El Oro

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

La Policía aprehendió a dos adolescentes de nacionalidad extranjera durante un operativo ejecutado en el sector Chaguana, en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. Los agentes intervinieron un inmueble que, según la información policial, utilizaría el grupo de delincuencia común Sao Box para almacenar armas de fuego.

El procedimiento se realizó con apoyo de unidades de Inteligencia y personal Investigativo. En el lugar, los uniformados encontraron seis armas de fuego, entre ellas tres fusiles y una subametralladora. También localizaron un iniciador eléctrico para artefacto explosivo, 13 alimentadoras y 199 cartuchos de diferentes calibres.

Operativo en el cantón El Guabo

La intervención se concentró en un inmueble ubicado en el sector Chaguana. La Policía señaló que ese espacio sería utilizado por integrantes de Sao Box para el acopio de armas de fuego.

La operación surgió a partir del trabajo de las unidades de Inteligencia, que coordinaron acciones con personal Investigativo. Con este despliegue, los agentes ingresaron al inmueble y localizaron los indicios que relacionan a los dos adolescentes aprehendidos con la investigación.

La Policía indicó que las armas almacenadas en el sitio estarían destinadas a actividades delictivas. Entre ellas mencionó extorsiones, homicidios intencionales y sicariato.

Durante el procedimiento, los uniformados aprehendieron a dos adolescentes de nacionalidad extranjera. La operación permitió además reunir varios indicios dentro del inmueble intervenido.

Seis armas y 199 cartuchos

El principal hallazgo corresponde a seis armas de fuego. El arsenal incluía tres fusiles y una subametralladora. La Policía también encontró otras armas de fuego, aunque el reporte no especifica el tipo de las dos restantes.

A este material se sumó un iniciador eléctrico para artefacto explosivo. Los agentes también localizaron 13 alimentadoras y 199 cartuchos de diferentes calibres.

Los indicios quedaron vinculados al operativo ejecutado en Chaguana. La Policía relacionó el inmueble con el presunto almacenamiento de armas de Sao Box y señaló que ese material tendría como destino acciones como extorsiones, homicidios intencionales y sicariato.

El procedimiento se desarrolló en el cantón El Guabo, en El Oro, mediante la coordinación entre las unidades de Inteligencia y el personal Investigativo. El resultado dejó dos adolescentes aprehendidos y el decomiso de armas de fuego, alimentadoras, cartuchos y un iniciador eléctrico para artefacto explosivo.

APREHENDIMOS A 2 PRESUNTOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA "SAO BOX" CON ARMAS DE FUEGO Y VARIOS CARTUCHOS EN EL ORO



​La #PolicíaEcuador a través del trabajo de unidades de Inteligencia y en coordinación con personal Investigativo ejecutó un operativo en el sector… pic.twitter.com/DO9oC6ZsGY — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 9, 2026

Te recomendamos