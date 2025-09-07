El dirigente comunitario Publio Jefferson Caicedo Valencia, de 63 años, fue asesinado la noche del sábado 6 de septiembre de 2025, en Quinindé, provincia de Esmeraldas. El crimen ocurrió cerca de su vivienda, ubicada en el sector rural El Tambo, parroquia La Unión.

Más noticias

Testigos señalaron que cuatro hombres armados llegaron en una camioneta doble cabina sin placas hasta el domicilio del dirigente. Desde el vehículo dispararon en varias ocasiones contra Caicedo, quien recibió impactos en el torso y las extremidades.

Traslado al hospital y fallecimiento del dirigente comunitario

La víctima fue trasladada de inmediato al hospital Padre Alberto Buffoni, en Quinindé. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Según el reporte policial, no se logró realizar el procedimiento legal tras el deceso, ya que familiares del dirigente retiraron el cuerpo para organizar el cortejo fúnebre.

Investigación policial

La Policía Nacional informó que los atacantes huyeron con rumbo desconocido y desplegó un operativo para dar con los responsables. Hasta el momento no existe una hipótesis clara sobre las causas del asesinato, que ha generado conmoción en la comunidad.

La esposa de Caicedo relató a los agentes que los sujetos llegaron armados en una camioneta y dispararon directamente contra su cónyuge, sin mediar palabras.

Conmoción en Quinindé

Publio Caicedo era dirigente del sector rural El Tambo y era reconocido por su liderazgo comunitario. Su asesinato dejó enlutada a la población de La Unión y reavivó la preocupación por la inseguridad en la provincia de Esmeraldas.

Información externa: Policía Nacional

Te recomendamos