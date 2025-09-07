La Policía Nacional del Ecuador aprehendió a Jofre Steven M. C., alias ‘Niño Steven’, presunto responsable del asesinato de un pasajero en un bus de transporte público, en la avenida Simón Bolívar, en el sur de Quito.

La captura se realizó el 5 de septiembre de 2025, tras un operativo en el sector Lucha de los Pobres, en el sur de la ciudad.

El detenido, el joven de 19 años, pertenecería a la banda delictiva ‘Los Tijeras’, dedicada a asaltos en transporte público. Durante el allanamiento de su vivienda se hallaron tres teléfonos móviles y prendas de vestir que servirán como indicios dentro de la investigación.

El asalto mortal en la avenida Simón Bolívar

El hecho violento ocurrió la noche del 30 de agosto de 2025, detalló la Fiscalía General del Estado. La víctima, un hombre de 38 años, viajaba junto a su padre en una unidad de transporte público que circulaba por la avenida Simón Bolívar.

En la parada del sector de La Forestal, un grupo de jóvenes abordó el bus. Con el rostro cubierto, uno de ellos gritó “esto es un asalto”. La víctima intentó defenderse y forcejeó con uno de los atacantes, pero recibió varias puñaladas. Su padre reconoció posteriormente a alias ‘Niño Steven’ como uno de los agresores.

El herido fue trasladado a un centro de salud, pero falleció el 31 de agosto debido a una hemorragia aguda externa causada por heridas punzocortantes.

Avance judicial del caso

El 5 de septiembre, la Fiscalía presentó los primeros elementos de convicción en la audiencia de formulación de cargos contra el detenido. Entre ellos constan el testimonio del padre de la víctima, el informe de autopsia y la pericia de reconocimiento del lugar de los hechos.

El juez de Garantías Penales acogió el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía y emitió la boleta de encarcelación en contra del procesado. La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el que se continuará con la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad penal de alias ‘Niño Steven’.

Investigación continúa

La Policía Nacional informó que las investigaciones siguen en curso para ubicar a los demás implicados en el asalto y homicidio. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana y pidieron la colaboración de la comunidad para aportar con información que permita desarticular estructuras delictivas como ‘Los Tijeras’.

