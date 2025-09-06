La Policía Nacional detuvo a tres personas sospechosas de explotación laboral infantil y mendicidad en Quito.

Policía detuvo a tres mujeres por supuesta trata de personas con niños

En un trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional ejecutó un allanamiento en el sector de Monjas, en Quito, la noche de este viernes 5 de septiembre de 2025.

La operación permitió detener a tres mujeres, quienes supuestamente obligaban a niños y adolescentes a trabajar en las calles.

Además, las autoridades aislaron a dos menores de edad.

Menores de edad vendían dulces en las calles de Quito

Las ciudadanas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes como sospechosas del delito de trata de personas bajo la modalidad de explotación laboral infantil y mendicidad.

Se espera que su situación jurídica se resuelva en las próximas horas.

Como evidencias se presentaron varios indicios, entre ellos, dinero y productos de consumo masivo, como chocolates y caramelos.

#ATENCIÓN | #Pichincha: en el marco de una investigación por #TrataDePersonas por explotación laboral infantil y mendicidad, #FiscalíaEc lideró un operativo en el que 3 mujeres fueron detenidas y 2 adolescentes aislados. Su situación jurídica se resolverá en las próximas horas. pic.twitter.com/gFJtWrLfd5 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 6, 2025

Delito de trata de personas con niños

El delito de trata de personas está tipificado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El inciso tres de este artículo recoge la explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil.

“Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una

ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de

una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo obtenidos por esta vía”, detalla la ley.

La trata de personas se sanciona con una pena mínima de 13 años. Al utilizar niños, esta sanción se incrementa hasta los 19 años.

