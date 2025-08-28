Un operativo ejecutado en la provincia de Pastaza, en Ecuador, permitió la detención de Carlos P., ciudadano vinculado al delito de comercialización de material de abuso sexual infantil o pornografía infantil.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, desarrolló la intervención como parte de un trabajo articulado con organismos nacionales e internacionales. La información del caso se difundió este jueves, 28 de agosto de 2025.

Más noticias

Hombre habría producido y comercializado pornografía infantil

Según la Policía, las investigaciones revelaron que Carlos P. no solo almacenaba y compartía archivos ilegales, sino que también producía contenido de carácter sexual con una menor de edad.

La información fue confirmada tras el análisis de dispositivos incautados durante los allanamientos realizados en el caso.

Los uniformados ejecutaron dos operativos simultáneos, donde incautaron un dispositivo electrónico, dos prendas de vestir y al menos 20 archivos. Estos elementos servirán como evidencia dentro del proceso penal que se sigue en su contra.

#IMPORTANTE ||#CAPTURAMOS A UN SUJETO IMPLICADO EN PORNOGRAFÍA INFANTIL



Como resultado de labores investigativas y en un trabajo articulado con @FiscaliaEcuador se llevó a cabo un operativo en #Pastaza, que logró la captura de Carlos P., quien estaría vinculado con el delito… pic.twitter.com/gqXjT2LDMy — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 28, 2025

La cooperación internacional en el caso

La operación contó con la cooperación internacional de entidades como el Homeland Security Investigations, National Center for Missing & Exploited Children. Además, hubo la base de datos International Child Sexual Exploitation de Interpol, etc.

Esta acción formó parte de la Operación Global Impact, que busca identificar y procesar a personas vinculadas a redes de abuso sexual infantil a escala mundial.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que la producción, distribución o tenencia de este tipo de material constituye un delito grave, sancionado por la ley ecuatoriana. Además, instaron a reportar cualquier contenido sospechoso a través de los canales oficiales, con el fin de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Te recomendamos: