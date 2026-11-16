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Un total de 266 personas sospechosas de integrar redes dedicadas a estafas en línea, fraude electrónico y transacciones no consentidas fueron detenidas durante una operación policial ejecutada de manera simultánea en 14 países, incluido Ecuador. La intervención, denominada “RADAR – Cero Impunidad 14487”, se desarrolló entre el 1 de mayo y el 16 de noviembre de 2026 con la participación de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional del Ecuador, bajo la coordinación del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO) y la Red Policial Cibercrimen Europa y Latinoamérica (CIBEL@).
En territorio ecuatoriano, las diligencias investigativas y operativas desplegadas por la Unidad Nacional de Ciberdelitos permitieron la captura de cuatro personas vinculadas a estas estructuras de estafas en línea, dentro de la denominada Estrategia Operacional 3D.
A escala regional y europea, los operativos contaron con la intervención de cuerpos policiales de:
Las acciones apuntaron a ubicar a los presuntos operadores de delitos informáticos y golpear las redes financieras y herramientas tecnológicas empleadas para cometer los ilícitos.
El balance consolidado de las investigaciones contra el fraude digital y las estafas en línea en las 14 naciones participantes detalla el alcance de las operaciones desplegadas durante los seis meses y medio de intervención:
Para frenar la infraestructura digital utilizada en las estafas en línea y transacciones no consentidas, las autoridades judiciales y policiales de los países participantes ejecutaron medidas sobre activos tecnológicos y financieros:
De acuerdo con el reporte oficial de la operación, los resultados obtenidos se sustentan en el intercambio de información técnica y la articulación operativa entre las unidades especializadas en cibercrimen de Latinoamérica y Europa para desarticular estructuras que operan más allá de las fronteras nacionales.