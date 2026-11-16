Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Un total de 266 personas sospechosas de integrar redes dedicadas a estafas en línea, fraude electrónico y transacciones no consentidas fueron detenidas durante una operación policial ejecutada de manera simultánea en 14 países, incluido Ecuador. La intervención, denominada “RADAR – Cero Impunidad 14487”, se desarrolló entre el 1 de mayo y el 16 de noviembre de 2026 con la participación de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional del Ecuador, bajo la coordinación del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO) y la Red Policial Cibercrimen Europa y Latinoamérica (CIBEL@).

Cuatro detenidos en Ecuador por estafas en línea y ciberdelitos

En territorio ecuatoriano, las diligencias investigativas y operativas desplegadas por la Unidad Nacional de Ciberdelitos permitieron la captura de cuatro personas vinculadas a estas estructuras de estafas en línea, dentro de la denominada Estrategia Operacional 3D.

A escala regional y europea, los operativos contaron con la intervención de cuerpos policiales de:

Costa Rica,

Argentina,

Uruguay,

Paraguay,

Panamá,

Francia,

Chile,

España,

El Salvador,

Ecuador ,

, Brasil,

Italia,

Perú y

República Dominicana

Las acciones apuntaron a ubicar a los presuntos operadores de delitos informáticos y golpear las redes financieras y herramientas tecnológicas empleadas para cometer los ilícitos.

Cifras globales de víctimas y perjuicio económico

El balance consolidado de las investigaciones contra el fraude digital y las estafas en línea en las 14 naciones participantes detalla el alcance de las operaciones desplegadas durante los seis meses y medio de intervención:

866 investigaciones desarrolladas.

investigaciones desarrolladas. 1 583 víctimas identificadas, de las cuales 1 481 fueron confirmadas.

víctimas identificadas, de las cuales fueron confirmadas. 266 sospechosos detenidos y 12 detenciones internacionales.

sospechosos detenidos y detenciones internacionales. 11 redes criminales desmanteladas y 68 casos con impacto mediático.

redes criminales desmanteladas y casos con impacto mediático. 831 420 029,33 de dólares en pérdidas económicas estimadas.

de dólares en estimadas. 2 484 896,38 de dólares en fondos recuperados.

Allanamientos, cuentas bloqueadas y dominios desactivados

Para frenar la infraestructura digital utilizada en las estafas en línea y transacciones no consentidas, las autoridades judiciales y policiales de los países participantes ejecutaron medidas sobre activos tecnológicos y financieros:

407 órdenes judiciales emitidas y 282 allanamientos ejecutados.

órdenes judiciales emitidas y allanamientos ejecutados. 471 dispositivos electrónicos incautados.

dispositivos electrónicos incautados. 75 cuentas bancarias bloqueadas.

cuentas bancarias bloqueadas. 30 dominios web fraudulentos desactivados.

dominios web fraudulentos desactivados. 56 direcciones IP relevantes identificadas.

Alcance de la cooperación policial transnacional

De acuerdo con el reporte oficial de la operación, los resultados obtenidos se sustentan en el intercambio de información técnica y la articulación operativa entre las unidades especializadas en cibercrimen de Latinoamérica y Europa para desarticular estructuras que operan más allá de las fronteras nacionales.

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