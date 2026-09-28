Qué no hacer para evitar las estafas de entidades financieras fantasmas en Ecuador

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Las estafas de entidades financieras ilegales no se detienen en Ecuador. Hasta inicios de septiembre de 2026, la Superintendencia de Bancos alertó sobre el hallazgo de 78 ‘empresas’ que captaban dinero u ofrecían “créditos rápidos y seguros”. En todo 2025 se reportaron 60. Operan sin autorización, captan dinero de ahorristas y trabajan fuera de toda supervisión.

En las dos últimas semanas, la Súper de Bancos publicó en sus redes sociales sobre siete nuevas empresas ilegales. Se trata de Credi CNFQ, Corp Ecuador Avanza, CG Finanzas, Procrediecuador, Préstamo Rápido y Seguro, Préstamos Quito Ing Bry y Créditos Rápidos. Según el organismo de control, ninguna de estas entidades está autorizada para captar dinero del público ni para realizar actividades de intermediación financiera.

Roberto Romero, superintendente de Bancos, explica que en Ecuador hay 23 bancos privados, controlados y monitoreados por esa entidad, los únicos autorizados para transacciones financieras. También están las cooperativas de ahorro y crédito legales.

Él da una primera recomendación. Antes de abrir una cuenta, contratar un producto de ahorro o pedir un crédito, Romero aconseja revisar el catastro que la Superintendencia publica en su página web. Ahí constan las instituciones que cumplen. La misma página muestra la lista de organizaciones sin permiso para hacer intermediación financiera. Esa lista crece cada semana.

El segundo consejo es no entregar a nadie, ni amigo ni familiar, claves, dirección de domicilio o de trabajo, número de cédula, teléfonos o datos de tarjetas. Los delincuentes son profesionales que hacen inteligencia social para descubrir códigos, claves y otra información.

Ante una llamada de un anuncio de un viaje gratis o un premio por tener una tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express), la respuesta debe ser NO, dice el Superintendente. O también puede llamar al banco para verificar; no se deje sorprender ni presionar.

Y siempre recuerde: un banco nunca pide claves ni información por correo o teléfono. Si se solicita, es un intento de fraude.

Entidades financieras fantasmas con oficinas, videos en TikTok y agentes a domicilio

Las 138 organizaciones detectadas entre 2025 y 2026 comparten un objetivo y usan herramientas parecidas, pero operan con distintas modalidades, comentó Romero.

Una de ellas es que algunas abren agencias físicas. Por ejemplo, en la zona rural levantan edificios pequeños y bien terminados para presentarse como instituciones respetables. Pero también han encontrado casos sorprendentes en Quito. Romero contó que estuvo presente en la clausura de un local cercano a la Plaza de Toros de Quito, en un sector de alto movimiento comercial y tránsito vehicular. La Policía Nacional y la Fiscalía allanaron el establecimiento. Según el superintendente, el local no era modesto y cualquier persona podía caer.

Otras no tienen oficinas y trabajan por redes sociales. En TikTok circulan videos públicos de personas que se presentan como oficiales de crédito o de negocios. Se ha detectado que guían al usuario desde la parada de la Metrovía o del trolebús, en la avenida Amazonas, entre la Universidad Católica y el Hotel Hilton Colón, hasta su establecimiento. También existen brigadas de agentes comerciales que visitan negocios y casas y se hacen pasar por miembros de instituciones conocidas, incluso oficiales. Es decir, suplantan identidad.

El engaño funciona en dos direcciones. Al ahorrista le ofrecen una tasa de interés muy alta. A quien pide crédito le cobran una tasa baja al inicio, que después sube hasta 1 000 por ciento anual. Romero advirtió que las personas pueden sufrir amedrentamiento, incluso violento, para que paguen. Además, estas organizaciones pueden inyectar dinero de actividades ilícitas como narcotráfico o extorsión.

Muchas operan en varios países a la vez. El mismo grupo que trabaja en Ecuador puede actuar en México, Chile, Colombia, Argentina o Perú. Por eso, cuando estas entidades desaparecen con los recursos, es muy difícil recuperarlos, porque suelen estar en el exterior.

Debido a ello, en Ecuador no se sabe cuánto dinero perdieron las víctimas de las 138 entidades, indicó Romero. Solo se conoció que en un solo caso judicializado, la Fiscalía determinó que una organización movió cerca de 50 millones de dólares en estafas financieras.

La ONU calcula, dijo Romero, que este tipo de ilícitos puede representar entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto de un país.

Ocho hábitos para no caer en estafas ni en fraudes digitales

Iván Reyes, coordinador de la Maestría en Ciberseguridad Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que los ecuatorianos no deben ingresar pasarelas o protocolos financieros mediante algún link que envían terceros. Dice que los ciberdelincuentes llegan a sus víctimas por WhatsApp, Instagram y TikTok. Envían enlaces, códigos QR y ofertas de inversión. El especialista en seguridad digital, con casos en investigaciones forenses, resume qué debe hacer una persona para protegerse.

Desconfíe de los enlaces de terceros. No ingrese a una pasarela de pago ni a una plataforma financiera desde un link que llegó por redes sociales. Confirme la información con una persona que trabaje en un banco o en una cooperativa legal. Los delincuentes clonan páginas reales, un fraude que se llama phishing. Vaya siempre a la fuente. Dude de las ofertas que suenan demasiado buenas. Un mensaje que promete devolver el doble del dinero, en una relación de 2 a 1, tiene los rasgos de una estafa. Según el especialista, la banca paga entre 5% y 7% de rédito anual. Un retorno de 20, 30, 40 o 50% al mes es una estafa segura. Reconozca la ingeniería social. Los delincuentes investigan el historial de compras y el historial financiero de una persona. Con esos datos, envían phishing a quienes tienen una necesidad económica y miden quién cae. Revise los códigos QR. Algunas empresas fantasma mandan un QR a sus clientes y les piden completar datos. Ese código también sirve para extraer información. Cuide sus datos personales. Entregarlos sin necesidad equivale a consentir que otros los usen en su beneficio. Tome precauciones con los números desconocidos. Los chatbots pueden enviar mensajes fraudulentos a muchas personas a la vez. Además, existen modelos de inteligencia artificial que copian la voz de alguien, llaman a sus familiares y piden transferencias urgentes por una supuesta emergencia. El delincuente juega con la prisa. Antes de contestar una llamada o un mensaje de un número que no conoce, evalúe si vale la pena. Verifique las pasarelas de pago. Una pasarela falsa captura el número de la tarjeta, el PIN y el código de seguridad. Con esos datos, los delincuentes compran en cualquier sitio. Compruebe que la página donde paga no sea una copia. Evite las aplicaciones gratuitas de streaming. En un caso que el especialista investigó, una familia descargó una app gratuita en el televisor de su casa. La aplicación traía puertas traseras, conocidas como backdoors. Los atacantes entraron a la red y a los computadores de la familia y robaron sus cuentas. Después cambiaron la clave de una cuenta bancaria y pidieron bitcoins para devolverla. La familia recuperó la cuenta en cero. Use plataformas legales, aunque impliquen un pago.

El especialista hace una observación: los ecuatorianos son muy confiados y falta la costumbre de dudar.

Las estafas en Ecuador

Preguntas sobre estafas financieras y fraudes digitales