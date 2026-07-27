Superintendencia de Bancos alerta sobre 61 entidades financieras no autorizadas en Ecuador

La Superintendencia de Bancos emitió una alerta sobre 61 entidades financieras no autorizadas que ofrecen préstamos, créditos y otros servicios financieros sin estar registradas en el sistema financiero nacional. Este organismo de control recordó que estas personas naturales o jurídicas carecen de autorización para captar recursos de terceros y realizar actividades reservadas para instituciones financieras reguladas.

Riesgos asociados a préstamos no autorizados

La autoridad advirtió que las ofertas realizadas por estas entidades representan mecanismos crediticios que no cumplen con los parámetros establecidos y pueden poner en riesgo tanto el interés como los recursos de la ciudadanía. Por ello, exhortó a verificar siempre que una institución esté registrada antes de solicitar un préstamo o entregar dinero.

Marco legal y advertencias

La advertencia se fundamenta en el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), que prohíbe a personas o empresas ajenas al sistema financiero captar recursos o realizar actividades financieras. Además, la normativa prohíbe la publicidad engañosa que pueda inducir al público a creer que estas entidades están autorizadas.

Las infracciones a esta disposición están sujetas a sanciones según lo estipulado en el mismo código. La Superintendencia destacó que los anuncios de préstamos rápidos o créditos ofrecidos por entidades no controladas son una señal de alerta para los ciudadanos, ya que estos mecanismos pueden operar fuera de los controles establecidos para proteger a los usuarios del sistema financiero.

Aumento en el número de entidades no autorizadas

Como se informó anteriormente en EL COMERCIO el 19 de mayo de 2026, la Superintendencia había identificado 19 entidades financieras no autorizadas hasta mayo de este año. Sin embargo, la actualización del registro ha elevado esta cifra a 61, lo que refleja un incremento significativo de 42 nombres nuevos incorporados durante este año.

Lista de entidades no autorizadas

A continuación, se presenta el listado de las 61 entidades financieras no autorizadas:

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Cómo verificar si una entidad está autorizada

Antes de contratar un crédito o entregar dinero, la Superintendencia recomienda consultar el Catastro Público de entidades supervisadas. Además, aconseja desconfiar de anuncios que prometan préstamos inmediatos, soliciten pagos anticipados o utilicen nombres similares a instituciones financieras reconocidas. La existencia de una página web o perfiles en redes sociales no garantiza que una entidad esté autorizada para operar dentro del sistema financiero nacional.

Preguntas frecuentes sobre las entidades financieras no autorizadas en Ecuador:

❓ ¿Qué alertó la Superintendencia de Bancos? Advirtió sobre 61 entidades financieras que operan sin autorización.

La Superintendencia de Bancos informó que estas personas naturales o jurídicas ofrecen préstamos, créditos y otros servicios financieros sin estar registradas en el sistema financiero nacional, por lo que no están autorizadas para captar recursos del público ni realizar actividades reservadas a las instituciones reguladas. ❓ ¿Qué riesgos implica solicitar préstamos a entidades no autorizadas? Los usuarios pueden poner en riesgo su dinero y sus derechos.

La autoridad explicó que estos mecanismos de financiamiento no cumplen con los controles establecidos para proteger a los consumidores. Además, algunas ofertas pueden incluir publicidad engañosa o condiciones que no se ajustan a la normativa vigente. ❓ ¿Qué dice la ley sobre estas entidades? Tienen prohibido captar recursos o realizar actividades financieras sin autorización.

La advertencia se basa en el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), que prohíbe a personas o empresas ajenas al sistema financiero realizar actividades exclusivas de las entidades reguladas. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones. ❓ ¿Cómo ha evolucionado el número de entidades no autorizadas identificadas? Pasó de 19 a 61 durante 2026.

Según la actualización de la Superintendencia de Bancos, hasta mayo de 2026 se habían identificado 19 entidades no autorizadas. El registro más reciente incorpora 42 nuevos nombres, elevando el total a 61. ❓ ¿Cómo pueden los ciudadanos verificar si una entidad financiera está autorizada? Consultando el Catastro Público de entidades supervisadas.

La Superintendencia recomienda verificar que la institución esté registrada antes de solicitar un crédito o entregar dinero. También aconseja desconfiar de ofertas de préstamos inmediatos, solicitudes de pagos anticipados o entidades que utilicen nombres similares a los de instituciones financieras reconocidas, ya que tener una página web o redes sociales no significa que estén autorizadas para operar.

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