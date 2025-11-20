El Servicio de Rentas Internas (SRI) advirtió este 20 de noviembre de 2025 a los contribuyentes sobre recientes intentos de estafa que buscan obtener información personal y financiera de manera fraudulenta. Según la entidad, personas inescrupulosas están usando ilegalmente el nombre e imagen del SRI para engañar a la ciudadanía.

Más noticias

Modus operandi de las estafas que se hacen pasar por el SRI en Ecuador

Entre las prácticas fraudulentas detectadas se incluyen:

Correos electrónicos falsos que aparentan ser enviados por el SRI.

que aparentan ser enviados por el SRI. Mensajes de texto con enlaces maliciosos que redirigen a páginas fraudulentas.

con enlaces maliciosos que redirigen a páginas fraudulentas. Uso indebido del logotipo del SRI en sitios web falsos que solicitan datos sensibles o pagos inexistentes.

en sitios web falsos que solicitan datos sensibles o pagos inexistentes. Creación de perfiles o comunicaciones no autorizadas a través de redes sociales y otros canales digitales.

a través de redes sociales y otros canales digitales. Llamadas telefónicas que buscan registrar cuentas bancarias con el fin de recuperar supuestas devoluciones de impuestos.

que buscan registrar cuentas bancarias con el fin de recuperar supuestas devoluciones de impuestos. Utilización de aplicaciones móviles inexistentes.

Además, el SRI señaló que los estafadores ofrecen falsos auspicios publicitarios de una “revista tributaria” para engañar a la ciudadanía y obtener dinero.

Recomendaciones del SRI para no caer en estafas

La institución recordó que nunca solicita información confidencial ni pagos en efectivo por ningún medio. Los contribuyentes que sospechen de intentos de fraude deben reportarlo a través de los buzones de denuncias en www.sri.gob.ec o llamando al 1700 774 774.

El SRI también especificó los dominios oficiales desde los cuales envía notificaciones:

sri.informacion@infosri.gob.ec

cobrosri@infosri.gob.ec

controlsri@infosri.gob.ec

infosri@infosri.gob.ec

Seguridad y prevención

El SRI reafirma su compromiso con la seguridad de los contribuyentes e invita a informarse únicamente a través de sus canales oficiales para evitar caer en fraudes.

Información externa: SRI

Te recomendamos