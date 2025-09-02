El Servicio de Rentas Internas (SRI) detectó que más de 11 000 contribuyentes en Ecuador omitieron declarar retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. Esa situación generó un perjuicio fiscal estimado en 7 millones de dólares.

Este incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas e incluso en penas privativas de libertad por defraudación tributaria.

¿Qué son las retenciones en la fuente?

La retención en la fuente de impuestos en Ecuador es un mecanismo de recaudación anticipada.

Los empleadores y agentes de retención tienen la obligación de descontar el impuesto correspondiente en cada pago y transferirlo al SRI.

Cuando estas obligaciones no se cumplen, se configura un incumplimiento tributario grave que afecta a la recaudación nacional y al cumplimiento de las leyes fiscales vigentes.

1 300 empleadores incumplieron obligaciones con sus trabajadores

El director del SRI, Damián Larco, informó que alrededor de 1 300 empleadores no declararon de manera correcta las retenciones de Impuesto a la Renta de sus trabajadores entre 2022 y 2024.

Este hecho representa un perjuicio aproximado de 3 millones de dólares. Esta omisión fue detectada gracias al cruce de información entre los Anexos de Relación de Dependencia y las declaraciones de retenciones en la fuente.

Más de 10 000 agentes de retención bajo observación

Asimismo, se identificó que 10 000 contribuyentes que actuaron como agentes de retención emitieron comprobantes electrónicos por cerca de 4 millones de dólares durante 2023 y 2024, pero omitieron reportarlos en sus declaraciones.

Esta práctica configura un posible caso de evasión de impuestos que puede derivar en multas e intereses adicionales.

Notificaciones y sanciones en marcha

El SRI Ecuador inició un programa de control exhaustivo para que los contribuyentes regularicen su situación mediante declaraciones sustitutivas.

Aquellos que no corrijan las irregularidades enfrentarán sanciones conforme a la normativa tributaria ecuatoriana, que incluyen multas económicas y procesos judiciales con penas de cinco a siete años de prisión por defraudación tributaria.

Responsabilidad de los agentes de retención

Según Larco, la calificación como agente de retención en Ecuador implica responsabilidades legales estrictas.

Retener un impuesto significa que el valor pertenece a un tercero y debe ser transferido de inmediato al Servicio de Rentas Internas.

El incumplimiento no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también vulnera la confianza en el sistema tributario nacional.

