El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este 22 de agosto de 2025 que intensificó los controles en el proceso de devolución de impuestos del valor agregado (IVA) y el impuesto a la renta (IR). La decisión responde a la detección de múltiples tramas de defraudación tributaria, originadas en parte por la eliminación de filtros de validación en administraciones anteriores.

Damián Larco, director general del SRI, explicó que las redes organizadas aprovecharon vacíos en el sistema para obtener devoluciones indebidas tanto del impuesto al valor agregado (IVA) como del Impuesto a la Renta.

Fraudes en devoluciones de IVA, según el SRI

Durante el tercer trimestre de 2024, el SRI identificó esquemas irregulares en las solicitudes de devolución de IVA. Se utilizaban identidades de adultos mayores o personas con discapacidad, en complicidad con proveedores de facturación electrónica.

Frente a estos fraudes, el SRI reforzó filtros y validaciones en el proceso. Aunque los tiempos de respuesta aumentaron, se mantienen dentro de los plazos legales: 60 días hábiles para adultos mayores y 90 días hábiles para personas con discapacidad, señaló la entidad.

Irregularidades en el Impuesto a la Renta

El organismo también detectó manipulaciones en la devolución del impuesto a la renta (IR). Algunos contribuyentes inflaban gastos o solicitaban devoluciones sobre valores no reportados por sus agentes de retención.

Este incremento irregular de solicitudes, interpretado inicialmente como eficiencia, se debió a la eliminación de filtros. En realidad, permitió que se procesaran devoluciones sin sustento legal.

Nuevas medidas y resultados

El SRI implementó mayores mecanismos de validación, tanto en el canal virtual como en trámites presenciales. Estas acciones redujeron el número de solicitudes en línea, lo que confirma que muchos trámites no tenían base legal.

Las devoluciones de impuesto a la renta continúan atendiéndose dentro del plazo de 120 días hábiles, según el Código Tributario. Lo que se incrementó fue la rigurosidad de los filtros aplicados.

Advertencia a contribuyentes

Larco enfatizó que el SRI aplicará todas las acciones necesarias para asegurar que los beneficios lleguen a quienes cumplen la ley. Recordó que la simulación u ocultamiento para obtener devoluciones indebidas constituye delito de defraudación tributaria. El artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de prisión de 5 a 7 años para estas prácticas, agregó.

Con estos controles, el SRI busca garantizar el uso correcto de los recursos públicos. La política de cero tolerancia frente al fraude tributario refuerza la transparencia y protege los fondos que benefician a los ecuatorianos.

