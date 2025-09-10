Durante el segundo cuatrimestre de 2025, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ejecutó operativos de control en establecimientos que comercializan productos de belleza en Ecuador. Las acciones derivaron en la incautación provisional de mercadería valorada en aproximadamente 205 000 dólares, informó la institución este 10 de septiembre de 2025.

Venta informal de productos de belleza en la mira del SRI en Ecuador

Según el SRI, los Fedatarios Fiscales verificaron que los productos dermatológicos y dermocosméticos carecían de documentos de respaldo, como comprobantes de venta, registros de importación o soportes que acrediten su tenencia legal de estos artículos para el cuidado de la piel y el cabello.

Las incautaciones se realizaron en Ibarra, Guayaquil, Loja, Machala y Quito. En algunos casos, además, los productos no tenían registro sanitario y presentaban indicios de falsificación, lo que representa un riesgo para la salud y un perjuicio para la recaudación fiscal.

Estrategia de control contra el contrabando

El director general del SRI, Damián Larco, explicó que estas intervenciones forman parte de una estrategia basada en análisis de riesgos tributarios.

El trabajo de campo previo permitió identificar inconsistencias en la comercialización de estos bienes y dirigir las acciones de control hacia los establecimientos con mayores riesgos detectados.

Lucha contra la informalidad en Ecuador

Larco también recalcó que la institución continuará con operativos a escala nacional para combatir la informalidad y fortalecer el cumplimiento tributario.

Además, el SRI hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, denunciando los locales que vendan productos sin sustento documental o sin comprobantes de venta o facturas.

De igual forma, exhortó a no adquirir productos con registros sanitarios presuntamente falsificados, pues representan un riesgo para la salud pública.

Información externa: SRI

