Militares decomisan cerca de 225 000 armas y explosivos en el país en 2026

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Las intervenciones operativas destinadas a frenar la capacidad logística de las redes delictivas consolidaron nuevos balances este martes 15 de septiembre de 2026. A través de patrullajes intensificados en los sectores sujetos al régimen del estado de excepción, el contingente de las Fuerzas Armadas incrementó el control de armas y explosivos en Ecuador para frenar la disponibilidad de artefactos letales empleados en actos violentos y disputas territoriales.

Resultados del control de armas y explosivos en Ecuador

Las tareas de decomiso acumuladas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026 alcanzaron el retiro de 2 929 armas de fuego en diversos puntos críticos del país.

El balance oficial constata igualmente la incautación de 100 833 municiones de distintos calibres, 222 467 artefactos explosivos y 5 707 armas blancas, sumando cerca de 225 000 instrumentos bélicos neutralizados para evitar que continúen en manos de grupos armados irregulares.

Operativos en sectores bajo estado de excepción

El personal uniformado ejecuta inspecciones permanentes en vías públicas, barrios y pasos considerados estratégicos dentro de las provincias que permanecen bajo medidas de excepción.

Esta modalidad de control territorial busca ampliar la presencia del Estado, detectando a tiempo elementos que puedan ser utilizados para cometer delitos y asegurando una reacción inmediata frente a las amenazas que afectan a las comunidades intervenidas.

Reducción logística de organizaciones criminales

La estrategia de interceptación sostenida apunta a desmantelar los medios materiales que abastecen a las estructuras delincuenciales en el país.

Al privar a las bandas de municiones, dispositivos explosivos y pistolas, las fuerzas estatales buscan frenar la intimidación armada contra los habitantes y entorpecer el financiamiento de actividades ilícitas en las localidades con mayores índices de violencia.

Permanencia militar en espacios urbanos

Las incursiones de vigilancia continuarán enfocadas en la recuperación de áreas comunitarias y en la contención de riesgos delictivos.

Las autoridades ratificaron que el accionar conjunto mantendrá la presión sobre las redes ilícitas para debilitar sus cadenas de abastecimiento y garantizar condiciones que devuelvan el orden cotidiano a las familias residentes en las zonas intervenidas.

Te recomendamos