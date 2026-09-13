Operativo Apolo 41 deja nueve aprehendidos, armas y droga decomisada en Guayas

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

La Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 41 en Guayas, con intervenciones simultáneas que dejaron ocho personas aprehendidas y un adolescente aislado. Durante las acciones también se decomisaron armas de fuego, municiones y sustancias sujetas a fiscalización.

El procedimiento se desarrolló como parte de la Estrategia Operacional 3D. Según la Policía, las intervenciones estuvieron orientadas a afectar actividades delictivas y fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia.

9 APREHENDIDOS, ARMAS Y SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN DECOMISADAS EN OPERATIVO APOLO 41 EN GUAYAS



En el marco de la #EstrategiaOperacional3D, la #PolicíaEcuador ejecutó el Operativo Apolo 41 en la provincia del #Guayas, mediante acciones simultáneas orientadas a afectar… pic.twitter.com/ogHsVs6daX — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 13, 2026

Operativo Apolo 41 dejó armas y sustancias decomisadas

Los agentes realizaron tres allanamientos durante el operativo. Como resultado, encontraron tres armas de fuego, una de ellas de tipo traumática, además de 44 cartuchos de diferentes calibres.

La Policía también reportó la retención de dos motocicletas y el decomiso de 115 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Entre los indicios constan dos terminales móviles y billetes presuntamente didácticos.

Los ocho adultos aprehendidos y el adolescente aislado estarían presuntamente vinculados con delitos relacionados con la tenencia de armas de fuego y el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Otra intervención desarrollada en Guayaquil

En otra intervención desarrollada en Guayaquil, la Policía Nacional aprehendió a 11 ciudadanos presuntamente vinculados con Los Fatales. El procedimiento se ejecutó después de un ataque armado registrado en el sector Sergio Toral.

Entre los aprehendidos estarían dos hombres señalados de disparar contra un agente de la Policía Nacional. El uniformado recibió un impacto de bala en la cabeza.

Durante las acciones policiales también se encontraron municiones, alimentadoras y una motocicleta.

#IMPORTANTE ||



APREHENDIMOS A 11 PRESUNTOS INTEGRANTES DEL GRUPO DELICTIVO “FATALES” E INCAUTAMOS MUNICIONES Y ALIMENTADORAS TRAS ALLANAMIENTOS EN GUAYAQUIL



A través del trabajo de unidades de Inteligencia y en coordinación con personal preventivo y unidades tácticas, la… pic.twitter.com/EjNpqw96zM — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 12, 2026

Dos hombres son señalados por ataque a un policía

La Policía logró ubicar a los dos sujetos señalados como presuntos responsables del ataque contra el uniformado en Sergio Toral.

Las intervenciones en Sergio Toral y el operativo Apolo 41 forman parte de las acciones desarrolladas por la Policía Nacional en Guayaquil y otros sectores de Guayas.

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