Ratifican condena contra docente por abuso sexual de estudiante en Pallatanga

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ratificó la sentencia contra Juan Enrique T. L., docente de una unidad educativa de Pallatanga, por el abuso sexual de un estudiante de 14 años. El procesado deberá cumplir seis años y ocho meses de prisión.

Docente de Pallatanga recibió una condena de seis años y ocho meses

Fiscalía señaló que demostró en segunda instancia que Juan Enrique T. L. fue autor directo del abuso sexual contra el adolescente.

Durante la audiencia, el Fiscal Multicompetente de Pallatanga solicitó que la Sala Penal mantuviera en todas sus partes la condena dictada en primera instancia. El tribunal acogió el pedido.

La sentencia también contempla medidas de reparación integral a favor de la víctima.

Abuso sexual ocurrió dentro de una unidad educativa de Pallatanga

Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2023. Ese día, el estudiante ayudaba al docente de inglés a ingresar calificaciones al sistema, según la información presentada por Fiscalía.

Después del hecho, los padres identificaron un cambio en el comportamiento del adolescente. El estudiante se mostraba frustrado y sensible. Tras conversar con él, conocieron lo ocurrido con el profesor.

El padre alertó al rector de la institución educativa. A partir de esa información, el rector presentó la denuncia que dio inicio a la investigación.

Fiscalía presentó informes, pericias y testimonios durante el proceso

Durante la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó informes investigativos de la Policía Judicial, el reconocimiento del lugar de los hechos, una valoración médico-psicológica y la denuncia de los padres de la víctima.

Ocho testigos también comparecieron dentro del proceso. Entre ellos constan agentes investigadores, peritos médicos y psicológicos y la madre del adolescente.

La víctima también rindió un testimonio anticipado. Fiscalía sostuvo que el conjunto de pruebas destruyó la presunción de inocencia del procesado.

COIP establece penas por el delito de abuso sexual

La sentencia contra Juan Enrique T. L. se sustentó en el artículo 170, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esa norma establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años para el delito de abuso sexual.

En este caso, la condena llegó a seis años y ocho meses de prisión por las agravantes contempladas en el artículo 48, numeral 8, del COIP.

Abuso sexual de docente a estudiante; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sentencia recibió el docente de Pallatanga por abuso sexual? Juan Enrique T. L. deberá cumplir seis años y ocho meses de prisión.

Contexto: La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ratificó la sentencia dictada en primera instancia. ❓ ¿Quién fue la víctima del abuso sexual en Pallatanga? La víctima fue un estudiante de 14 años de una unidad educativa de Pallatanga.

Contexto: Fiscalía señaló que Juan Enrique T. L., docente de la institución, fue autor directo del abuso sexual contra el adolescente. ❓ ¿Cuándo ocurrió el abuso sexual contra el estudiante? Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2023.

Contexto: Según Fiscalía, ese día el estudiante ayudaba al docente de inglés a ingresar calificaciones al sistema. ❓ ¿Cómo se conoció el caso de abuso sexual en la unidad educativa? Los padres detectaron cambios en el comportamiento del adolescente y conversaron con él sobre lo ocurrido.

Contexto: Después, el padre alertó al rector de la institución y este presentó la denuncia que dio inicio a la investigación. ❓ ¿Qué pruebas presentó Fiscalía contra el docente? Fiscalía presentó informes investigativos, el reconocimiento del lugar, una valoración médico-psicológica, la denuncia de los padres y testimonios.

Contexto: Ocho testigos comparecieron durante el proceso. La víctima también rindió un testimonio anticipado. ❓ ¿Qué resolvió la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo? La Sala Penal mantuvo en todas sus partes la condena dictada contra Juan Enrique T. L.

Contexto: El Fiscal Multicompetente de Pallatanga solicitó ratificar la decisión de primera instancia y el tribunal acogió el pedido. ❓ ¿La sentencia contempla reparación para la víctima? Sí. La sentencia incluye medidas de reparación integral a favor del adolescente.

Contexto: Estas medidas forman parte de la decisión ratificada por la Sala Penal. ❓ ¿Por qué la condena llegó a seis años y ocho meses de prisión? La pena aumentó por las agravantes contempladas en el artículo 48, numeral 8, del COIP.

Contexto: La sentencia se sustentó en el artículo 170, inciso primero, que establece una pena de tres a cinco años para el delito de abuso sexual.

Te recomendamos