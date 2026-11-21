Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de noviembre de 2026

El comunicador Omar Toledo Floreano, conocido como Toledito TV, sufrió un ataque armado la tarde de este sábado 21 de noviembre de 2026, en el centro de Santa Elena. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron en las inmediaciones de las calles Colonche y Sucre, cerca del mercado municipal, y dispararon contra el vehículo que conducía.

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El periodista recibió varios impactos de bala y quedó gravemente herido dentro del automotor. Personas que se encontraban en el sector lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al hospital. Hasta las primeras horas de la noche, no existía información oficial sobre su estado de salud ni sobre las causas del atentado.

Atacantes dispararon contra el vehículo del comunicador

Según las primeras versiones, dos hombres que circulaban en una motocicleta perpetraron el ataque. Los sujetos abrieron fuego contra el vehículo blanco en el que se movilizaba Toledo Floreano, propietario del medio digital Toledito TV.

El automotor, de placas TBJ-4686, recibió varios impactos de bala en el costado del conductor. Las primeras informaciones reportaron al menos nueve disparos. Sin embargo, otro reporte sobre el procedimiento policial señaló que el vehículo tenía al menos seis impactos de bala.

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El comunicador quedó recostado sobre el asiento y, ante la gravedad de sus heridas, varias personas que presenciaron el ataque acudieron en su ayuda. Toledo logró quitarse el cinturón de seguridad y, con la colaboración de los ciudadanos, salió del vehículo.

Los presentes lo acomodaron en el balde de una camioneta y lo llevaron inmediatamente al hospital Liborio Panchana. Allí quedó bajo atención médica.

El ataque ocurrió en una zona céntrica de Santa Elena, cerca del mercado municipal. La violencia del hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector y conocían al comunicador.

Policía revisó cámaras y desplegó operativos para localizar a los responsables

Después del atentado, personal de la Policía Nacional acudió al lugar para realizar las primeras diligencias investigativas. Los agentes levantaron ocho indicios balísticos en la escena y examinaron el vehículo que conducía el periodista.

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Los investigadores también revisaron las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector. Con estas grabaciones buscan identificar la ruta que utilizaron los atacantes para escapar después de disparar contra Toledo.

Además, la Policía desplegó varios operativos en diferentes sectores de la península de Santa Elena para localizar a los responsables del ataque armado.

Mientras avanzaban las investigaciones, el atentado provocó indignación y preocupación entre ciudadanos y representantes de distintos sectores sociales. Varias personas rechazaron la agresión contra el comunicador, quien mantiene una comunidad de miles de seguidores en redes sociales.

Uno de los ciudadanos que observaba el procedimiento policial expresó su preocupación por la violencia en la provincia y cuestionó los ataques contra quienes emiten opiniones públicas.

Hasta el momento, las autoridades no habían informado oficialmente sobre los motivos del atentado. Tampoco habían confirmado las circunstancias que llevaron a los atacantes a interceptar al periodista. La Policía mantiene las diligencias para identificar y localizar a los responsables.

Omar Toledo ataque armado, preguntas y respuestas

❓ ¿Quién es Omar Toledo y qué le ocurrió en Santa Elena? Omar Toledo Floreano, conocido como Toledito TV, sufrió un ataque armado la tarde del sábado 21 de noviembre de 2026, en el centro de Santa Elena.

El comunicador, propietario del medio digital Toledito TV, recibió varios disparos mientras conducía su vehículo por las inmediaciones de las calles Colonche y Sucre, cerca del mercado municipal. ❓ ¿Cómo ocurrió el ataque armado contra Omar Toledo? Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo del comunicador y dispararon contra él.

El automotor recibió varios impactos de bala en el costado del conductor. Los primeros reportes mencionaron al menos nueve disparos, mientras otro informe señaló seis impactos. Toledo quedó gravemente herido dentro del vehículo. ❓ ¿Trasladaron al comunicador Omar Toledo al hospital después del atentado? Personas que presenciaron el ataque trasladaron a Omar Toledo al hospital.

El periodista logró quitarse el cinturón de seguridad con ayuda de los ciudadanos. Luego lo acomodaron en el balde de una camioneta para llevarlo de urgencia al centro hospitalario, donde quedó bajo atención médica. ❓ ¿Qué pistas investiga la Policía tras el ataque contra Omar Toledo? La Policía levantó ocho indicios balísticos y revisó las cámaras de videovigilancia del sector.

Los investigadores buscan identificar la ruta de escape de los atacantes. Además, desplegaron operativos en diferentes sectores de la península de Santa Elena para localizar a los responsables. ❓ ¿Se conocen las causas del ataque armado contra Omar Toledo? Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cuáles fueron las causas del atentado.

Tampoco existe información oficial sobre el estado de salud del comunicador. Mientras avanzan las investigaciones, ciudadanos y representantes de distintos sectores sociales expresaron su preocupación y rechazo por la agresión.

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