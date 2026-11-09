Asesinan a periodista Tomás Beltrán en Manabí

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El periodista Tomás Beltrán Conforme fue asesinado a tiros la noche del domingo 8 de noviembre de 2026, en los exteriores de su vivienda, ubicada en Calceta, provincia de Manabí. El crimen ocurrió cuando la víctima se encontraba llegando a su domicilio.

Lo que se conoce del asesinato del periodista Tomás Beltrán

Según versiones de testigos, el ataque ocurrió cuando el periodista Tomás Beltrán se encontraba guardando su vehículo. En ese momento, varios sujetos armados abrieron fuego contra él y posteriormente huyeron del lugar.

Beltrán era propietario del medio digital Calcetines. Según un comunicado difundido en abril de 2026 por la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), el comunicador había recibido amenazas de muerte. Debido a estas amenazas previas, el periodista contaba con medidas de protección de la Fiscalía General del Estado.

Dos colaboradores de su medio en Calceta, provincia de Manabí, también fueron asesinados.

Denuncias contra alcaldesa de Bolívar

El 2 de abril de 2026, el periodista presentó una denuncia por un presunto caso de enriquecimiento ilícito contra la alcaldesa del cantón Bolívar, Ledy Muñoz. Dos días después, habría recibido un panfleto intimidatorio. Según lo denunciado, las amenazas continuaron durante los meses siguientes mediante mensajes dirigidos en su contra.

Este no habría sido el primer episodio de intimidación contra el comunicador. En 2023, Beltrán denunció que su vehículo había sido atacado con sustancias químicas.

Asesinan a periodista de Manabí; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién era Tomás Beltrán Conforme, el periodista asesinado en Manabí? Tomás Beltrán Conforme era un periodista y propietario del medio digital Calcetines, asesinado a tiros el domingo 8 de noviembre de 2026, en Calceta, provincia de Manabí.

El comunicador había denunciado amenazas de muerte y presuntos actos de corrupción. Además, dos colaboradores de su medio digital también habían sido asesinados. ❓¿Cómo ocurrió el asesinato del periodista Tomás Beltrán en Calceta? El periodista Tomás Beltrán fue asesinado a tiros por varios sujetos armados cuando se encontraba guardando su vehículo en los exteriores de su vivienda, en Calceta.

El ataque ocurrió la noche del domingo 8 de noviembre de 2026. Según versiones de testigos, los atacantes dispararon contra el comunicador y posteriormente huyeron del lugar. ❓ ¿Tomás Beltrán había recibido amenazas de muerte antes de su asesinato? Sí. El periodista Tomás Beltrán había denunciado amenazas de muerte y contaba con medidas de protección de la Fiscalía General del Estado.

La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) había advertido sobre las amenazas contra el comunicador en un comunicado difundido en abril de 2026. Beltrán también denunció haber recibido un panfleto intimidatorio y posteriores mensajes amenazantes. ❓¿Qué denuncia presentó Tomás Beltrán contra la alcaldesa de Bolívar, Ledy Muñoz? El 2 de abril de 2026, el periodista Tomás Beltrán presentó una denuncia por un presunto caso de enriquecimiento ilícito contra Ledy Muñoz, alcaldesa del cantón Bolívar, en Manabí.

Dos días después de presentar la denuncia, el comunicador habría recibido un panfleto intimidatorio. Según lo denunciado, las amenazas continuaron durante los meses posteriores. No se ha establecido que esta denuncia tenga relación con su asesinato. ❓¿Qué otros ataques y hechos de violencia había denunciado el periodista Tomás Beltrán? En 2023, Tomás Beltrán denunció un presunto ataque con sustancias químicas contra su vehículo. Posteriormente, reportó amenazas de muerte e intimidaciones.

El periodista también enfrentó un entorno de violencia marcado por el asesinato de dos colaboradores de su medio digital Calcetines, en Calceta. En abril de 2026, la MAPP alertó sobre las amenazas contra el comunicador, quien contaba con medidas de protección de la Fiscalía General del Estado.

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