El perfil político y empresarial de los Estrada en Manabí, acusados por EE.UU. y vinculados a Jacobo Bucaram

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

En las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, los Estrada tomaron dos caminos. Jaime Estrada Bonilla busca volver a la Alcaldía de Manta, que ocupó entre 2009 y 2014. Su hijo, Jaime Estrada Medranda, dejó la Asamblea Nacional para aspirar a la Prefectura de Manabí, pero su nombre quedó fuera de la papeleta.

Los dos también ocuparon cargos en la industria atunera y en el fútbol de Manta. El 5 de noviembre, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación que incluye a padre e hijo en la misma causa que Jacobo Bucaram Pulley. La Policía de Panamá informó que detuvo a los Estrada en Punta Paitilla, en la capital panameña.

Jaime Estrada Bonilla, del Congreso a la Alcaldía de Manta

Antes de llegar al Municipio, Estrada Bonilla presidió la Autoridad Portuaria de Manta y representó a Manabí como diputado en el Congreso Nacional entre 1998 y 2007. En 2009 llegó a la Alcaldía y completó su mandato en 2014.

Ese mismo año buscó la reelección con una alianza entre Alianza PAIS y Unidad Primero. Doce años después volvió a postularse por Nuevo Rumbo y Sí Podemos. Su candidatura a la Alcaldía superó la etapa de calificación para las seccionales de noviembre.

🗨️ ⟫ https://t.co/SLLGiiy1m4 | El presidente Daniel Noboa se refirió a la captura de Jacobo Bucaram https://t.co/fkROzlwCFQ — El Comercio (@elcomerciocom) November 6, 2026

Jaime Estrada Medranda, de la Asamblea a una candidatura por la Prefectura

Estrada Medranda también buscó la Alcaldía de Manta en 2023. En 2025 llegó a la Asamblea Nacional por Manabí con la alianza entre Revolución Ciudadana y Sí Podemos. Allí presidió la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.

El 25 de agosto de 2026 renunció a su curul para postularse a la Prefectura por Sí Podemos. El Consejo Nacional Electoral negó la calificación de su candidatura.

El 22 de septiembre, el Tribunal Contencioso Electoral mantuvo esa decisión. Tras su nueva postulación, faltó una nueva acta de aceptación de la candidatura, según el fallo.

Fishcorp y los otros negocios de los Estrada

Padre e hijo ocuparon cargos en Fishcorp S. A., una pesquera que se inscribió en el Registro Mercantil de Manta en 1996 y opera en Jaramijó, en la vía Manta–Rocafuerte. Según la empresa, comenzó con la comercialización de pesca fresca y camarón.

En 2008 incorporó el procesamiento de lomos de atún precocidos y congelados, y en 2013 amplió su producción a las conservas de atún.

Los estados financieros de 2019 identifican a Estrada Medranda como gerente general. El hijo ejerció ese cargo hasta 2022 y su padre lo sucedió hasta 2024.

Fuera de la actividad pesquera, Estrada Bonilla figura como presidente y accionista de Fishturismo S. A.

El vínculo de padre e hijo con el Manta FC

Jaime Estrada Bonilla fue uno de los fundadores del Manta Fútbol Club, que obtuvo su personería jurídica el 27 de julio de 1998. También presidió el equipo durante sus primeros años. El club disputó la Serie B en 2002 y jugó en la Serie A por primera vez en 2003.

Su hijo, Jaime Estrada Medranda, pasó por las divisiones juveniles del Manta FC y llegó a presidir el club antes de debutar en el primer equipo. En febrero de 2013 dejó la presidencia para incorporarse al plantel como delantero.

En 2015 buscó la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), pero retiró su candidatura antes de la votación. Luis Chiriboga quedó como único candidato y ganó la reelección. Cuatro años después, el directorio de la FEF designó a Francisco Egas como presidente y a Estrada Medranda como vicepresidente.

Qué sostiene la Fiscalía de Estados Unidos

La Fiscalía federal acusa a los Estrada de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras vinculada con el narcotráfico y conspiración para poseerlas.

Los fiscales sostienen que ambos habrían usado envíos comerciales de una exportadora de productos del mar para ocultar cocaína. En el expediente, la Fiscalía identifica a esa compañía con la clave ‘Company-1’.

Tras las detenciones, el movimiento Sí Podemos rechazó el operativo y negó que padre e hijo tuvieran vínculos con organizaciones criminales o redes de narcotráfico. Ambos conservan la presunción de inocencia.

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