Jaime Estrada, candidato del correísmo en Manabí, queda fuera de las elecciones

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Jaime Estrada, candidato del correísmo para la Prefectura de Manabí, quedó fuera de las elecciones seccionales de noviembre, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazara el recurso presentado por el exasambleísta contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de inadmitir su candidatura, el martes 22 de septiembre de 2026.

La resolución contra Jaime Estrada, candidato a la Prefectura de Manabí, y la reacción del correísmo

Jaime Estrada Medranda, exasambleísta del movimiento del correísmo Revolución Ciudadana, presentó su precandidatura a la Prefectura de Manabí con el auspicio del movimiento Sí Podemos, lista 72, ante el CNE.

Sin embargo, el CNE inadmitió la postulación de Jaime Estrada, tras dos cambios previos que realizó ese movimiento: primero, Estrada renunció; luego, Sebastián Cedeño se postuló y fue descalificado; finalmente, Estrada volvió a precandidatizarse.

Falta de formulario de aceptación

El argumento principal del CNE para inadmitir la precandidatura de Estrada fue que el binomio para la Prefectura de Manabí, Jaime Estrada y Yadira Saltos, no presentó el formulario de aceptación de las candidaturas, en su segundo intento de calificación.

El pasado martes, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó el recurso de Jaime Estrada Medranda contra la resolución del CNE y, con esto, ratificó la decisión del CNE de dejar fuera de la contienda electoral al exasambleísta.

Segunda opción, luego de Luisa González

La impugnación contra Estrada fue presentada por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), al igual que contra Luisa González, quien buscaba la misma dignidad.

Estrada se convirtió en la segunda opción del correísmo tras la descalificación de Luisa González porque supuestamente no cumplía con la normativa interna de Pachakutik para ser candidata.

Rafael Correa llama a votar nulo en Manabí

El expresidente y líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, reaccionó a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para dejar fuera a Jaime Estrada Medranda.

” Como era de esperarse, los delincuentes del TCE negaron la participción de Jaime Estrada a la

Prefectura de Manabí. Manabí de mis quimeras: tú todavía puedes vencer a esta dictadura. Si votas nulo para prefecto, tendrán que anularse las elecciones para Prefectura”, señaló.