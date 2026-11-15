Atacan con explosivos la casa de periodista que investigaba presunta corrupción en Panamá

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

Un ataque con un artefacto incendiario contra la vivienda del periodista panameño Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, provocó una explosión y el incendio de dos vehículos. El atentado ocurrió la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026, mientras el comunicador desarrollaba investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en Panamá.

El ataque se registró alrededor de las 02:30, en una residencia ubicada en Brisas del Golf, en Ciudad de Panamá. Según La Prensa, un individuo llegó en taxi, descendió del vehículo y lanzó un objeto contra la propiedad. La explosión ocasionó daños en el garaje y parte de la vivienda.

Rodríguez no se encontraba en su domicilio al momento del atentado, pero su esposa permanecía dentro de la casa. La mujer consiguió escapar ilesa mientras las llamas consumían los automóviles estacionados. El periodista calificó el ataque como un acto de terrorismo que pone en riesgo la democracia y la libertad de prensa.

Investigaciones sobre corrupción precedieron al ataque

El atentado contra Rolando Rodríguez ocurrió cuando el periodista preparaba reportajes sobre presuntas irregularidades relacionadas con exfuncionarios y contratistas del Estado panameño.

Según EFE, las investigaciones periodísticas mencionaban al empresario Roberto Carretero, al exdirector de la Caja de Seguro Social Enrique Lau, al exfuncionario de Etesa Ewaldo Pittí y al abogado Lictor Reyna. Rodríguez había contactado a los señalados para solicitar sus versiones sobre los hechos investigados.

El subdirector de La Prensa aseguró que no recibió amenazas directas antes del ataque. Sin embargo, explicó que una de las personas mencionadas en sus investigaciones le advirtió sobre una posible demanda penal si publicaba los reportajes. Hasta el momento, no se ha establecido una vinculación entre esas personas y el atentado.

Fiscalía investiga el ataque y busca responsables

La Fiscalía Superior de San Miguelito abrió una investigación por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo. Las autoridades recopilan evidencias para identificar al responsable material y determinar si participaron otras personas.

El periodista sostuvo que el agresor utilizó un artefacto incendiario de gran potencia y manifestó sus dudas de que quien ejecutó el ataque fuera también su autor intelectual.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, condenó el atentado. Organizaciones periodísticas nacionales e internacionales, incluida la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), también rechazaron la agresión y exigieron garantías para el ejercicio del periodismo.

Libertad de prensa genera preocupación en Panamá

El ataque contra el periodista de La Prensa abrió un debate sobre la seguridad de los comunicadores que investigan corrupción y posibles irregularidades en la administración pública.

Jorge Molina, presidente de la Corporación La Prensa, rechazó la violencia y reafirmó el compromiso del periódico con el periodismo de investigación. La organización aseguró que continuará difundiendo información de interés público.

Rodríguez también pidió cerrar filas frente a las agresiones contra periodistas. La investigación fiscal busca esclarecer el atentado y establecer responsabilidades penales.

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