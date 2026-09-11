Los cinco cargos por los que Estados Unidos pidió la extradición de Daniel Salcedo

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Estados Unidos solicita la extradición de Daniel Salcedo por cinco cargos relacionados con narcotráfico, armas y lavado de activos. Los detalles de la acusación se conocieron durante la audiencia desarrollada el 9 de septiembre de 2026 en la Corte Nacional de Justicia.

La causa se tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Según la información expuesta por la Fiscalía ecuatoriana, que representa los intereses del Estado requirente, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2023 y 2026.

Salcedo aceptó someterse al procedimiento simplificado de extradición después de conversar con su abogado durante un receso. Su consentimiento no implica que haya reconocido los cargos formulados en Estados Unidos.

Los cinco cargos contra Daniel Salcedo por los que la justicia de Estados Unidos lo busca

El primer cargo corresponde a una supuesta asociación ilícita para importar sustancias sujetas a fiscalización hacia Estados Unidos. La acusación sostiene que Salcedo habría formado parte de una estructura dedicada a adquirir cocaína en Colombia y movilizarla por Ecuador con destino a México y territorio estadounidense.

Dentro de esa investigación constan dos cargamentos que habrían sido interceptados en operaciones ejecutadas por autoridades de Ecuador y Panamá. Además, el expediente atribuye a Salcedo el envío de 15 kilogramos de cocaína desde Ecuador hacia Miami en febrero de 2026, cuando permanecía recluido en la Cárcel 4 de Quito.

La acusación relacionada con armas

Otros dos cargos están vinculados con la posesión y la supuesta asociación ilícita para traficar ametralladoras y armamento de guerra.

La justicia estadounidense sostiene que la estructura utilizaba armas automáticas para custodiar el almacenamiento, transporte y distribución de los cargamentos de cocaína. Como parte de la investigación se mencionaron informes de inteligencia, seguimientos y datos extraídos de un teléfono celular incautado a Salcedo.

Lavado de activos mediante criptomonedas

Los dos cargos restantes corresponden a una supuesta asociación ilícita para lavar dinero y al delito de lavado de activos con afectación al comercio interestatal.

Según la acusación, la organización habría ingresado al sistema financiero estadounidense millones de dólares procedentes del narcotráfico. Para hacerlo, supuestamente convertía los recursos en criptomonedas antes de incorporarlos al circuito bancario.

https://t.co/Bz6SlhXm0Y Esto ocurrió con Daniel Salcedo en la Corte Nacional de Justicia pic.twitter.com/FDjOvIx62t — El Comercio (@elcomerciocom) September 9, 2026

Daniel Salcedo aceptó la extradición

La solicitud formal fue presentada mediante una nota diplomática emitida el 28 de julio de 2026. La causa penal se inició el 14 de mayo, cuando una jueza federal firmó la orden de detención internacional.

Durante la audiencia del 9 de septiembre, Salcedo inicialmente no aceptó la extradición porque aseguró que no había podido revisar el expediente. Tras un receso para dialogar con su defensa, cambió su decisión y consintió ser entregado a Estados Unidos.

La aceptación permite aplicar el procedimiento simplificado, pero no constituye una condena ni determina su culpabilidad. El trámite todavía requiere la resolución correspondiente y la intervención del Ejecutivo antes de que pueda concretarse su traslado.

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