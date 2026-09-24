Choque entre un camión y un bus genera congestión en la vía Alóag – Santo Domingo

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Un choque entre un camión y un bus se registró la noche de este jueves 24 de septiembre de 2026 en la vía Alóag-Santo Domingo. El siniestro de tránsito ocurrió a la altura de las rieles del tren de Alóag, antes del peaje, en sentido hacia Santo Domingo.

El siniestro de tránsito en la vía Alóag – Santo Domingo

El ECU 911 Quito recibió la alerta a las 19:09 y coordinó la atención con las entidades de primera respuesta en la vía Alóag – Santo Domingo. En el sitio, personal de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Mejía informó que no se registraron personas heridas.

Congestión vehicular en el sector

Según el reporte, existe una alta carga vehicular en el tramo donde ocurrió el siniestro. La congestión se mantiene mientras se realizan las labores para retirar los automotores involucrados.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por la zona y considerar posibles demoras mientras se normaliza la circulación.

Otro siniestro en la vía Alóag – Santo Domingo ocurrió el 3 de septiembre

El pasado 3 de septiembre, otro siniestro en la vía Alóag – Santo Domingo dejó una persona fallecida. El siniestro involucró a un camión y un automóvil y provocó un cierre vial parcial.

Se trató de una colisión entre los dos vehículos, seguida del volcamiento del camión en la vía Alóag – Santo Domingo.

Tras recibir la alerta, el ECU 911 coordinó la movilización de recursos de la Policía Nacional y Opevial para atender la emergencia.

Los equipos se desplazaron hasta el sitio del siniestro para realizar las labores correspondientes y atender la situación.

Lluvias en Alluriquín

La tarde de este jueves se reportó otra novedad en Ssanto Domingo de Los Tsáchilas.

Las fuertes lluvias registradas este jueves 24 de septiembre provocaron un incremento en el caudal del río Damas, en la parroquia Alluriquín, Santo Domingo de los Tsáchilas.

Noticia en desarrollo…

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