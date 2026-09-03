Siniestro en la vía Alóag – Santo Domingo deja un fallecido y un cierre vial parcial

Una persona falleció en un siniestro de tránsito registrado en la vía Alóag – Santo Domingo, la tarde de este jueves 3 de septiembre de 2026. El siniestro involucró a un camión y un automóvil y provocó un cierre vial parcial.

Un fallecido y un cierre vial parcial por siniestro de tránsito en la vía Alóag – Santo Domingo

De acuerdo con información de la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911, la alerta ingresó a la línea única para emergencias 9-1-1 a las 15:23. El ciudadano informó sobre una colisión entre los dos vehículos, seguida del volcamiento del camión en la vía Alóag – Santo Domingo.

Equipos de emergencia acudieron al lugar

Tras recibir la alerta, el ECU 911 coordinó la movilización de recursos de la Policía Nacional y Opevial para atender la emergencia.

Los equipos se desplazaron hasta el sitio del siniestro para realizar las labores correspondientes y atender la situación.

Como resultado del accidente se confirmó una persona fallecida. La información proporcionada por el ECU 911 no detalla, por el momento, la identidad de la víctima ni las circunstancias que habrían provocado la colisión.

Circulación parcialmente habilitada

La circulación vehicular en el sector de Alóag, sobre la vía a Santo Domingo, se encuentra parcialmente habilitada mientras continúan las labores en el lugar.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y respetar las señales de tránsito debido a la presencia de los equipos que atienden la emergencia.

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