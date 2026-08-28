Siniestro en la vía Santo Domingo – Quinindé deja un fallecido y heridos

Un siniestro de tránsito en la vía Santo Domingo – Quinindé dejó un fallecido y heridos la mañana de este viernes 28 de agosto de 2026; los organismos de socorro y tránsito atendieron la emergencia.

Un fallecido y heridos deja siniestro de tránsito en la vía Santo Domingo – Quinindé

La vía Santo Domingo – Quinindé vuelve a ser escenario de una tragedia vial.

Un vehículo liviano y un bus interprovincial colisionaron en el sector de Valle Hermoso, causando la muerte de una persona y heridos en diferentes grados.

Los equipos de rescate y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a las víctimas que, posteriormente, fueron trasladadas a casas de salud.

La Policía acordonó el área para evitar más daños, mientras los vidrios de los vehículos estaban desperdigados en la vía.

El siniestro provocó el incremento de carga vehicular en el sector y el cierre parcial de la vía.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro para determinar sus causas y establecer posibles responsabilidades.

Siniestro de Mauricio Núñez en la misma vía

Este nuevo siniestro en la vía Santo Domingo – Quinindé ocurre a 16 días de la tragedia que enlutó a la familia del dúo Hermanos Núñez.

Mauricio Núñez viajaba con su esposa y dos hijos a Esmeraldas por vacaciones en una buseta contratada, que fue impactada por otro vehículo en la vía Santo – Domingo Quinindé.

La esposa de Mauricio Núñez, Giomara Lozada, falleció en este suceso el pasado 12 de agosto; mientras que el músico y sus hijos resultaron gravemente heridos y fueron sometidos a complejas operaciones.

Tras las operaciones, Mauricio Núñez emitió un sentido mensaje por el fallecimiento de su esposa.

El cantante fue sometido a una cirugía de alta complejidad el 14 de agosto por los fuertes golpes del impacto que afectaron a su pecho, su pulmón izquierdo y costillas.

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