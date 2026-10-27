Caso Laberinto y la ruta de los 500 000 dólares que Fiscalía atribuye a la campaña de 2023

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La Fiscalía investiga si alrededor de 500 000 dólares de supuesto origen ilícito se destinaron a financiar la campaña presidencial de Luisa González y Andrés Arauz en 2023. Según la hipótesis fiscal, los recursos habrían circulado mediante transferencias desde cuentas de Ternape Petroleum a empresas proveedoras de publicidad y cheques al portador que luego se cobraban en efectivo.

La investigación del caso Laberinto busca establecer el origen del dinero, la ruta que siguió y la participación de las personas involucradas. Fiscalía sostiene que entre mayo y octubre de 2023 habría funcionado un mecanismo paralelo, con fondos presuntamente vinculados a actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.

Las diferencias en los aportes declarados que se investiga en el caso Laberinto

El caso se inició después de que el Tribunal Contencioso Electoral remitiera copias certificadas de un expediente con observaciones sobre el origen y el respaldo de aportes económicos y gastos de publicidad electoral que no se habrían reportado.

Ante el organismo electoral se declararon 64 aportaciones de personas naturales por 201 360,21 dólares, entre dinero y aportes en especie.

Sin embargo, una cuenta vinculada habría registrado ingresos por 204 846 dólares, todos mediante depósitos en efectivo, y egresos por 204 815 dólares. La campaña, en cambio, declaró 75 292,34 dólares en aportes monetarios, según la información expuesta por Fiscalía.

Transferencias a empresas proveedoras

Entre los elementos presentados por Fiscalía constan comunicaciones telefónicas. Una del 25 de junio de 2023 habría dispuesto que los gastos de la campaña de Luisa González se remitieran a Ternape Petroleum para su pago.

Al día siguiente, una conversación atribuida a Aquiles Álvarez mencionaría un presupuesto máximo de 300 000 dólares para brigadistas, camisetas y otros gastos, con instrucciones de cubrirlos en efectivo.

La primera modalidad investigada habría consistido en transferencias de Ternape a 911 Society y Monowave, empresas proveedoras de material promocional, propaganda, producción audiovisual y eventos.

Algunas proformas se habrían emitido a nombre de Revolución Ciudadana, mientras que las facturas posteriores habrían salido a nombre de Ternape Petroleum. En una comunicación del 18 de agosto de 2023, según Fiscalía, se habría pedido que la factura no incluyera la palabra “campaña”.

La institución relaciona a 911Society con la esposa de David D., procesada en el caso La Reina por presunto lavado de activos. Monowave, a su vez, estaría vinculada a Javier Antonio K. G., quien habría tenido una relación laboral con Aquiles Álvarez en una empresa relacionada con el caso Triple A.

#CasoLaberinto | #FiscalíaEc investiga la ruta de cerca de 500.000 dólares que habrían financiado irregularmente una campaña presidencial en 2023. Chats y documentos financieros forman parte de los elementos recabados. Conoce los detalles y su relación con otras causas. https://t.co/CxBhBmBulR — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 26, 2026

Cheques al portador para pagos en efectivo

La segunda modalidad habría utilizado cheques al portador emitidos desde cuentas de Ternape Petroleum. Fiscalía investiga si esos documentos permitieron convertir recursos bancarios en efectivo para cubrir pagos a brigadistas, movilización, logística y otros gastos electorales.

El monto aproximado de 500 000 dólares corresponde a la hipótesis de Fiscalía sobre los recursos que habrían llegado a la campaña. La investigación busca determinar si esos fondos tuvieron origen ilícito y cómo se utilizaron. La Fiscalía procesa a cuatro personas por su presunta participación en un esquema de lavado de activos relacionado con el caso Laberinto.

❓¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Laberinto? La Fiscalía investiga si alrededor de 500 000 dólares de presunto origen ilícito se destinaron a financiar la campaña presidencial de Luisa González y Andrés Arauz en 2023.

La hipótesis fiscal señala que los recursos habrían circulado mediante transferencias a proveedores y cheques al portador cobrados posteriormente en efectivo. ❓¿De dónde habría salido el dinero investigado en el caso Laberinto? Según Fiscalía, los fondos estarían presuntamente vinculados con actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.

La investigación busca determinar el origen del dinero, la ruta que siguió y la participación de las personas involucradas. ❓¿Qué diferencias encontró Fiscalía en los aportes declarados de la campaña? Ante el organismo electoral se declararon 64 aportaciones por 201 360,21 dólares, entre dinero y aportes en especie.

Sin embargo, una cuenta vinculada habría registrado ingresos por 204 846 dólares en efectivo, mientras la campaña declaró 75 292,34 dólares en aportes monetarios. ❓¿Cómo habrían llegado los recursos a empresas proveedoras de la campaña? Fiscalía investiga transferencias desde Ternape Petroleum hacia 911Society y Monowave, empresas que habrían prestado servicios de publicidad, producción audiovisual y eventos.

Según la investigación, algunas proformas se habrían emitido a nombre de Revolución Ciudadana, mientras las facturas posteriores habrían salido a nombre de Ternape Petroleum. ❓¿Para qué se habrían utilizado los cheques al portador? Fiscalía investiga si esos cheques permitieron convertir recursos bancarios en efectivo para cubrir gastos de brigadistas, movilización, logística y otras actividades electorales.

El caso continúa en investigación y busca establecer si esos recursos tuvieron origen ilícito y cómo fueron utilizados.

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