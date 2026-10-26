Caso Laberinto y los pagos que la Fiscalía rastrea en la campaña de Luisa González

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El análisis de dos celulares y una computadora incorporó elementos a la investigación del caso Laberinto en octubre de 2026. Los dispositivos contienen registros que la Fiscalía examina para establecer un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de Luisa González en 2023.

José C., entregó los equipos tras denunciar, en diciembre de 2025, presuntas irregularidades en empresas vinculadas con Aquiles Alvarez. Su testimonio describe una supuesta coordinación de pagos a proveedores, emisión de cheques y entrega de efectivo desde Ternape Petroleum, empresa relacionada con Alvarez.

Los mensajes que describen la coordinación de pagos en el caso Laberinto

La versión de José C., sitúa una de las primeras comunicaciones el 23 de junio de 2023. Según declaró, ese día Viviana Aguayo Zapata, exempleada del grupo empresarial, le informó que Ternape cubriría gastos de la candidatura de González por disposición de Alvarez.

El testigo sostuvo que, al día siguiente, conversó con Alvarez por WhatsApp. En ese intercambio, según su relato, el empresario habría considerado destinar 300 000 dólares al financiamiento de la campaña presidencial de Revolución Ciudadana.

Parte de la coordinación habría continuado en un grupo de mensajería denominado ‘Coordinación segmento Naviero’. Allí se compartían comunicaciones sobre proformas y pagos, entre ellas una cotización de 50 000 dólares asociada a actividades electorales.

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De acuerdo con José C., el área contable de Ternape recibía instrucciones para realizar los abonos. Los proveedores, a su vez, emitían las facturas a nombre de la compañía después de recibir las transferencias.

Cuestionarios, adhesivos y servicios para el cierre de campaña de Luisa González

Entre los productos que mencionó el testigo figuran 200 000 cuestionarios y 400 000 adhesivos, además de otras proformas por aproximadamente 100 000 dólares. José C., señaló que algunos de esos artículos no correspondían a la actividad económica de Ternape.

Otro grupo de mensajería, llamado ‘Pagos cierre campaña Luisa’, habría servido para coordinar servicios relacionados con el cierre de la campaña presidencial. Según el testimonio, en ese espacio se registró un cobro de 50 000 dólares por servicios atribuidos a una empresa vinculada con Xavier K. G.

Estos registros forman parte de los elementos que analiza la Fiscalía para determinar cómo se habrían realizado los pagos y cuál habría sido su relación con los gastos electorales de 2023.

Los cheques al portador y la entrega de efectivo

Otra línea de investigación se concentra en los cheques al portador emitidos desde Ternape. José C., declaró que Wendy O., le pidió gestionar esos documentos y conseguir personas que los cobraran para cubrir gastos que no podían respaldarse con facturas.

En su relato también describió un inconveniente ocurrido en 2023, cuando una persona no registrada intentó cobrar uno de los cheques. Según su versión, para resolver esa situación entregaron efectivo procedente de las ventas de una gasolinera de Guayaquil.

El testigo mencionó, además, a Fernando Cornejo como parte de la coordinación de presupuestos y proveedores durante la campaña para la Alcaldía de Guayaquil. Posteriormente, Cornejo ocupó cargos en la administración municipal y Wendy O., asumió funciones administrativas en una dirección del Municipio.

Los montos que examina la Fiscalía en el caso Laberinto

Los indicios expuestos en el expediente apuntan a que el entramado empresarial habría canalizado más de 700 000 dólares para la campaña presidencial de González. Durante la formulación de cargos, la Fiscalía calculó que alrededor de 500 000 dólares corresponderían a activos presuntamente ilícitos.

Las cifras se refieren a conceptos distintos dentro de la investigación: la primera corresponde a los recursos que presuntamente se canalizaron hacia la campaña; la segunda, al monto que la Fiscalía identificó como supuestos activos de origen ilícito al presentar los cargos.

La hipótesis fiscal sostiene que fondos relacionados con la comercialización ilegal de hidrocarburos habrían llegado a la campaña mediante transferencias a proveedores y cheques convertidos en efectivo. Las diligencias buscan establecer el origen y el destino de esos recursos.

Cómo comenzó el proceso y en qué etapa se encuentra

El caso Laberinto surgió de observaciones a las cuentas electorales del binomio que integraron Luisa González y Andrés Arauz en 2023. El Consejo Nacional Electoral detectó inconsistencias en los aportes y en los gastos de publicidad, mientras que el Tribunal Contencioso Electoral impuso sanciones y remitió información a la Fiscalía.

El 23 de octubre de 2026, la Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos contra González, Joseph Díaz, Estefanía Molina y Wendy O. El juez dispuso prisión preventiva para González, Díaz y Wendy O., y medidas cautelares alternativas para Molina.

El proceso continúa en una etapa de instrucción fiscal prevista para 90 días. La formulación de cargos y las medidas cautelares no constituyen una sentencia ni determinan la culpabilidad de las personas procesadas.

Los chats que pusieron la lupa sobre el caso Laberinto; preguntas frecuentes

❓¿Qué revelan los dispositivos entregados en el caso Laberinto? El análisis de dos celulares y una computadora incorporó nuevos elementos a la investigación sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de Luisa González en 2023.

Los equipos fueron entregados por José C., quien declaró sobre supuestas coordinaciones de pagos, emisión de cheques y entrega de efectivo desde Ternape Petroleum. ❓¿Qué dijo José C. sobre los pagos para la campaña de Luisa González? José C. sostuvo que recibió información sobre pagos que Ternape Petroleum habría realizado para cubrir gastos vinculados con la candidatura presidencial.

Según su versión, también habría conversado con Aquiles Alvarez sobre la posibilidad de destinar 300 000 dólares al financiamiento de la campaña. ❓¿Qué pagos y productos aparecen en los registros investigados por Fiscalía? Entre los elementos mencionados constan 200 000 cuestionarios, 400 000 adhesivos y otras proformas por aproximadamente 100 000 dólares.

También se investigan comunicaciones sobre pagos a proveedores y un cobro de 50 000 dólares relacionado con servicios para el cierre de campaña. ❓¿Qué papel habrían tenido los cheques al portador en el caso Laberinto? José C. declaró que Wendy O. le habría pedido gestionar cheques al portador y conseguir personas que pudieran cobrarlos para cubrir gastos que no podían respaldarse con facturas.

Según su testimonio, en uno de los episodios también se habría utilizado dinero en efectivo proveniente de las ventas de una gasolinera de Guayaquil. ❓¿Cuánto dinero investiga Fiscalía en el caso Laberinto? Los indicios del expediente apuntan a que más de 700 000 dólares habrían sido canalizados hacia la campaña presidencial de Luisa González.

Durante la formulación de cargos, Fiscalía señaló además que alrededor de 500 000 dólares corresponderían a presuntos activos de origen ilícito. El proceso continúa en instrucción fiscal y todavía no existe una sentencia.

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