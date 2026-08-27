Caso Apagón, dictan prisión preventiva para los 10 nuevos vinculados por contratos con Progen

En el caso Apagón, el juez dictó este jueves 27 de agosto de 2026 prisión preventiva a los 10 nuevos vinculados por irregularidades en los contratos con la empresa Progen. La Fiscalía procesa a un total de 31 personas por el supuesto delito de peculado.

Los 10 nuevos vinculados con prisión preventiva en el caso Apagón por los contratos con Progen

La Fiscalía General del Estado investiga los contratos suscritos para la adquisición de equipos destinados a las centrales eléctricas Salitral y Quevedo, durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.

Los contratos fueron adjudicados a PROGEN Industries LLC. El monto que está bajo investigación corresponde a 104,37 millones de dólares, equivalente al 70% del valor contractual de ambos acuerdos.

¿Qué investiga Fiscalía en el caso Apagón?

La investigación fiscal se concentra en varios aspectos relacionados con los procesos de contratación y la ejecución de los contratos. Entre ellos están:

Contrataciones sin declaratoria formal de emergencia.

Observaciones jurídicas y técnicas que habrían sido omitidas.

Incumplimientos en las especificaciones de los equipos.

Retrasos contractuales y prórrogas sin sustento.

Estos elementos forman parte de las diligencias relacionadas con el denominado caso Apagón, en el que Fiscalía indaga un presunto delito de peculado.

Los contratos de Salitral y Quevedo

Los contratos investigados corresponden a la adquisición de generadores para las centrales eléctricas Salitral y Quevedo. Según la información de Fiscalía, el contrato para Salitral ascendió a 99,4 millones de dólares, mientras que el de Quevedo alcanzó 49,7 millones de dólares.

El 70% de esos valores fue entregado como anticipo. En total, este desembolso alcanzó 104,37 millones de dólares, monto que Fiscalía considera como el presunto perjuicio para el Estado.

La investigación también contempla posibles incumplimientos relacionados con las características y condiciones de los equipos adquiridos, así como los retrasos registrados durante la ejecución contractual.

El caso se encuentra en investigación y las autoridades deberán determinar las responsabilidades que correspondan a partir de los elementos de convicción recabados.

Los nuevos vinculados con prisión preventiva

Durante la audiencia de vinculación, Fiscalía expuso que los sospechosos habrían evadido y omitido procedimientos legales en las fases precontractual, contractual y de ejecución con el fin de favorecer a la empresa Progen Industries LLC, contratista que, según la investigación, no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas ni con las condiciones necesarias para ejecutar los proyectos.

Los vinculados son:

José Xavier A. G. , Director de Planificación de CELEC EP (autor).

, Director de Planificación de CELEC EP (autor). Cristhian Andrés D. Q., Subgerente Jurídico de TermoPichincha (autor).

Subgerente Jurídico de TermoPichincha (autor). Daniela Piedad G. R.ANIELA PIEDAD G. R ., subgerente Jurídica de CELEC EP (autora).

., subgerente Jurídica de CELEC EP (autora). Luis Javier U. G ., Administrador del contrato Salitral (autor).

., Administrador del contrato Salitral (autor). Marlon Iván C. H. , Administrador del contrato Salitral (autor).

, Administrador del contrato Salitral (autor). José Luis S. S., Administrador del contrato Quevedo (autor).

Administrador del contrato Quevedo (autor). Marcos Alberto G. B. , Administrador del contrato Quevedo (autor).

, Administrador del contrato Quevedo (autor). José Walter M. S. , Representante de AstroBryxa S.A. Mantenía vínculos directos con Progen (coautor).

, Representante de AstroBryxa S.A. Mantenía vínculos directos con Progen (coautor). Peter Christian D.P. , Asesor 2 del Ministerio de Energía y Minas (autor).

, Asesor 2 del Ministerio de Energía y Minas (autor). José Manuel D. A. OSÉ MANUEL D. A. , coordinador General Jurídico del Ministerio de Energía y Minas (autor).

, coordinador General Jurídico del Ministerio de Energía y Minas (autor). Información destallada sobre el caso Apagón

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