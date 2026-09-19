Cae alias El Gordo, señalado de operar clínicas clandestinas en Playas

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Las incursiones de seguridad en la provincia del Guayas permitieron intervenir inmuebles que operaban sin autorización bajo la fachada de centros de rehabilitación de adicciones. Las acciones se concretaron tras la detención de Elvis P., conocido como alias El Gordo, señalado de presuntamente manejar estas supuestas clínicas clandestinas en Playas, sitios utilizados como centros de operación y acopio logístico por estructuras delictivas.

Operativo contra alias El Gordo y clínicas clandestinas en Playas

La aprehensión de Elvis P. se efectuó en la parroquia Progreso mediante diligencias basadas en reportes de inteligencia del CNI y coordinadas por el Bloque de Seguridad.

Sobre el ciudadano pesaba una orden judicial de detención por asesinato, además de registrar señalamientos indagatorios por extorsión, narcotráfico y sicariato. Las Fuerzas Armadas lo identifican como presunto líder de Los Fatales, facción asociada a Los Choneros que articulaba acciones logísticas con alias Padrino, de Mafia 18, para la administración de las instalaciones en el cantón Playas de Villamil.

Denuncias de maltratos a internos y videos hallados en peritajes

En el primer inmueble inspeccionado en Progreso, los agentes detectaron la permanencia de 39 ciudadanos en calidad de internos. Conforme a las investigaciones preliminares, los internos permanecían encerrados bajo amenazas continuas, agresiones físicas y verbales, y habrían sido forzados a participar en actividades ilícitas.

En el teléfono incautado al principal sospechoso se ubicaron archivos de video con agresiones a mujeres en el suelo. Los reportes castrenses señalaron además que las instalaciones servían de escenario para fiestas clandestinas y que la representación del lugar recaía en un presunto integrante activo de Mafia 18.

Decomiso de pertrechos, sistemas de vigilancia y 39 retenidos

La incursión de las tropas militares en las supuestas clínicas clandestinas en Playas dejó 39 personas aprehendidas para investigaciones. El contingente confiscó una munición calibre 9 milímetros, dos armas blancas, tres pasaportes, siete teléfonos celulares y una tableta electrónica.

Del mismo modo, se incautaron cinco radios de comunicación portátiles con cuatro cargadores, dos radios de vehículos, seis relojes, seis anillos y 13 dispositivos de videovigilancia que permanecían instalados en el perímetro, solicitándose luego la custodia de la Policía Nacional.

Menores rescatados y clausura sanitaria en El Refugio

Los datos obtenidos tras la captura inicial guiaron una segunda inspección en el sector El Refugio. En dicha infraestructura, el personal militar rescató a dos menores de 17 años oriundos de Guayaquil que se encontraban secuestrados, además de localizar a un ciudadano reportado formalmente como desaparecido por sus familiares, como se informó en una nota periodística publicada en este Medio este 19 de septiembre.

Al finalizar la operación, inspectores de la Acess colocaron sellos de clausura en el recinto ante la carencia absoluta de permisos de funcionamiento y el incumplimiento técnico en el manejo y gestión de desechos.

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