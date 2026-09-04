Edificio de lujo con ascensor y piscina fue intervenido en el Guasmo Sur

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Un edificio de lujo fue hallanado por la Policía en la cooperativa Mariuxi Febres Cordero, en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil. La acción formó parte del operativo Apolo 29 que se desplegó la madrugada de este viernes 4 de septiembre en los distritos Sur, Esteros, Portete, 09 de Octubre, Modelo y Durán.

En la infraestructura habrían vivido integrantes de la estructura criminal Mafia 18.

El edificio tenía ascensor y piscina

El edificio de lujo, que incluía una piscina, estaba ubicado en medio de un sector considerado marginal y de alta peligrosidad, al sur de Guayaquil.

El inmueble estaba compuesto por cinco plantas, por donde sus habitantes se trasladaban mediante un ascensor. Según los resultados del operativo, en este lugar vivían presuntos miembros de la organización criminal Mafia 18, entre ellos uno de sus líderes alias ‘La R’.

Ocho personas que se encontraban en el edificio fueron detenidas, sin embargo, no se logró la detención de su líder, alias ‘La R’.

“Seguimos buscando a los principales líderes de estas estructuras… alias ‘La R’ es el que proporciona la logística a estos diferentes grupos de delincuencia organizada”, mencionó Pablo Dávila Maldonado, comandante general de la Policía Nacional.

Detalles del operativo Apolo 29

Durante el operativo Apolo 29 se realizaron 100 intervenciones en los distritos Sur, Esteros, Portete, 09 de Octubre, Modelo y Durán.

Según Dávila, participaron más de 300 servidores policiales de los subsistemas investigativos, inteligencia, aeropolicial, del CRAC, y el grupo de canes. Las acciones estuvieron dirigidas a afectar a estructuras vinculadas a Los Lagartos-Anclas, Tiguerones, Freddy Kruger, Latin King, Águilas, Lobos, Mafia 18, Carniceros y Choneros.

En el Distrito Portete, en el sector del Suburbio de Guayaquil, fueron aprehendidas dos personas y se decomisaron aproximadamente 200 kilogramos de marihuana. El operativo se realizó en un inmueble que, presuntamente, era utilizado para almacenar y expender sustancias sujetas a fiscalización.

Mientras que en el Distrito Pascuales, sector Cooperativa Los Pinos, se aprehendió un ciudadano presuntamente vinculado al GDO Los Lobos, a quien se le encontró un arma de fuego y cuatro cartuchos.

En total, los operativos lograron la aprehensión de 20 personas, entre ellos 17 hombre y 3 mujeres. Mientras que 6 personas fueron retenidas para investigaciones.

Entre los indicios incautados se encuentran:

18 armas de fuego

92 municiones

7 alimentadoras

104 bloques

381 dosis de sustancias sujetas a fiscalización

de sustancias sujetas a fiscalización 51 planchas de marihuana

Además, e recuperaron y retuvieron 10 vehículos y 17 motocicletas, junto con otros indicios vinculados a actividades ilícitas. Dávalo dijo que entre los indicios se halló marihuana saborizada.

Preguntas claves sobre intervención de edificio de lujo en Guasmo Sur

❓ ¿Qué encontraron las autoridades en el edificio de lujo allanado en el Guasmo Sur?

La Policía allanó un edificio de cinco plantas, con ascensor y piscina, donde presuntamente vivían integrantes de la organización criminal Mafia 18.

El inmueble estaba ubicado en la cooperativa Mariuxi Febres Cordero, en el Guasmo Sur, una zona considerada de alta peligrosidad de Guayaquil. Entre los presuntos integrantes de la estructura que habitaban allí estaría alias ‘La R’, señalado como uno de sus líderes.

❓ ¿Cuántas personas fueron detenidas en el edificio vinculado a Mafia 18?

Ocho personas que se encontraban dentro del edificio fueron detenidas durante el operativo Apolo 29.

Alias ‘La R’, identificado por la Policía como uno de los líderes de Mafia 18, no fue detenido. El comandante general de la Policía, Pablo Dávila Maldonado, señaló que las autoridades continúan buscando a los principales líderes de estas estructuras.

❓ ¿Qué es el operativo Apolo 29 y dónde se realizó?

El operativo Apolo 29 realizó 100 intervenciones en los distritos Sur, Esteros, Portete, 09 de Octubre, Modelo y Durán, durante la madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026.

Más de 300 servidores policiales participaron en las acciones, que estuvieron dirigidas contra estructuras vinculadas con Los Lagartos-Anclas, Tiguerones, Freddy Kruger, Latin King, Águilas, Lobos, Mafia 18, Carniceros y Choneros.

❓ ¿Qué otros resultados dejó el operativo Apolo 29 en Guayaquil?

En total, los operativos dejaron 20 personas aprehendidas, además de seis personas retenidas para investigaciones.

Entre los resultados destaca la aprehensión de dos personas en el Suburbio, donde se decomisaron aproximadamente 200 kilogramos de marihuana. En Los Pinos, distrito Pascuales, también fue detenido un presunto integrante de Los Lobos con un arma de fuego y cuatro cartuchos.

❓ ¿Qué armas y otros indicios fueron incautados durante el operativo?

La Policía incautó 18 armas de fuego, 92 municiones, siete alimentadoras, 104 bloques, 381 dosis de sustancias sujetas a fiscalización y 51 planchas de marihuana.

Los indicios fueron obtenidos durante las diferentes intervenciones realizadas en Guayaquil y Durán. Las acciones buscaban afectar las operaciones de varias estructuras de delincuencia organizada que actúan en estos sectores.

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