Asesino de taxista ecuatoriano fue sentenciado a 21 años de cárcel en Estados Unidos

Santos Paulino Vásquez Ramírez, asesino de un taxista ecuatoriano en Estados Unidos (EE.UU.), fue sentenciado este miércoles 26 de agosto de 2026 a 21 años de prisión, informaron las autoridades de Putnam, Nueva York.

El taxista ecuatoriano, el asesino sentenciado y cómo se cometió el delito

La Fiscalía del Distrito del Condado de Putnam, Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.) informó que este miércoles 26 de agosto, el ciudadano guatemalteco, Santos Paulino Vásquez Ramírez, fue sentenciado a 21 años de prisión por el asesinato de un taxista ecuatoriano.

El asesino estranguló al taxista ecuatoriano

Aurelio Zhunio Orbez era taxista ecuatoriano de 66 años oriundo de Jima, Sígsig, Azuay.

Las autoridades hallaron su cuerpo el 7 de diciembre de 2025 flotando en el embalse de Croton Falls.

Luego, el victimario condujo el taxi hasta la estación del Metro-North de Purdys, en North Salem, luegar en que abandonó el automotor.

El 20 de diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de arresto contra Santos Paulino Vásquez Ramírez.

En ese momento, las autoridades de EE.UU. identificaron a Vásquez Ramírez como un delincuente indocumentado de Guatemala.

Además, como el acusado de homicidio y robo luego de que estrangulara a un taxista en Brewster, Nueva York, por una disputa sobre una tarifa, el 1 de diciembre de 2025.

Asesino era migrante ilegal

“Santos Vásquez Ramírez jamás debió haber estado en nuestro país y haberle brindado la oportunidad de arrebatarle la vida a Aurelio Zhunio Orbez”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, en ese entonces.

Santos Vásquez Ramírez ingresó ilegalmente a Estados Unidos en octubre de 2013. Un juez de inmigración emitió una orden definitiva de deportación en su contra el 22 de enero de 2016.

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