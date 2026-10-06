Aquiles Alvarez regresa a la cárcel de El Encuentro tras recibir el alta médica

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, regresó durante la madrugada de este martes 6 de octubre de 2026 al Centro de Privación de Libertad El Encuentro, en Santa Elena. El funcionario volvió al centro penitenciario después de recibir el alta médica en una clínica de Guayaquil, donde permaneció varios días tras una intervención quirúrgica en la vesícula.

Su abogado, Julio César Cueva, confirmó el traslado mediante una publicación en la red social X. El jurista explicó que el operativo no tuvo una hora exacta por razones de seguridad y coordinación. Por ese motivo, la defensa no pudo informar oportunamente sobre el momento del retorno. Alvarez regresó al centro penitenciario bajo un estricto resguardo policial.

Alvarez recibió atención médica en Guayaquil

El alcalde salió de la cárcel de El Encuentro el viernes 2 de octubre, luego de presentar complicaciones relacionadas con una afección en la vesícula. Las autoridades trasladaron al funcionario a la Clínica Alcívar, en Guayaquil, para que recibiera atención especializada.

Esa misma noche, los médicos decidieron intervenirlo de emergencia. Álvarez ingresó al quirófano y recibió una cirugía de vesícula. Después de la operación permaneció bajo observación del equipo médico durante los días siguientes.

La defensa informó durante su permanencia en la clínica que la evolución del funcionario era favorable. También señaló inicialmente que la recuperación podía tomar aproximadamente 48 horas. Sin embargo, los especialistas debían evaluar su estado antes de determinar la fecha definitiva del alta médica.

El regreso a la cárcel ocurrió una vez que el equipo médico autorizó su salida. Cueva informó sobre el traslado en la madrugada del 6 de octubre y precisó que las condiciones de seguridad impidieron establecer y comunicar con anticipación una hora exacta para el operativo.

El alcalde continúa en prisión preventiva

Con su retorno a El Encuentro, Alvarez continuará privado de libertad mientras avanzan las investigaciones fiscales relacionadas con los procesos judiciales denominados Goleada, Triple A y Grillete.

El Alcalde permanece en prisión preventiva desde febrero de 2026. En ese momento, las autoridades lo detuvieron dentro de la investigación del caso Goleada, que indaga una presunta delincuencia organizada y lavado de activos. Después de su captura, las autoridades lo trasladaron inicialmente al centro penitenciario de Latacunga. Posteriormente, lo llevaron al centro de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena.

Además del caso Goleada, Alvarez enfrenta procesos vinculados con las investigaciones denominadas Triple A y Grillete. Su defensa también mantiene recursos legales para cuestionar el traslado del alcalde al centro penitenciario de Santa Elena. Los abogados de Álvarez han considerado injustificada esa medida.

Ahora, tras completar su atención médica y recibir el alta, el Alcalde vuelve al centro penitenciario donde permanecía recluido. Desde allí continuará afrontando los procesos judiciales que siguen en curso en su contra.

ACTUALIZACIÓN (oct 06 a las 02:36) En este momento el señor Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez está siendo trasladado de regreso al Encuentro. Su traslado no tuvo hora exacta por razones de seguridad y coordinación por lo cual no pudo ser informado oportunamente. — Dr. Julio César Cueva (@DrJulioCueva) October 6, 2026

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