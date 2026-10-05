Aquiles Alvarez podría recibir el alta y regresar a la cárcel del Encuentro este lunes tras cirugía

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, quien permanece internado en una casa de salud privada al sur de la ciudad, sería dado de alta este lunes 5 de octubre de 2026. El funcionario fue sometido a una cirugía de emergencia la noche del viernes 2 de octubre, según información conocida sobre su estado de salud.

Su abogado Julio César Cueva afirmó que el alcalde ha tenido una evolución favorable en su salud.

Aquiles Alvarez evoluciona favorable

En un tuit publicado la noche del 4 de octubre de 2026 a las 21:57, su abogado Julio César Cueva, indicó que la evolución de Aquiles Alvarez ha sido favorable.

“El equipo médico que lo atiende estima que el día de mañana lunes 05 de octubre de 2026, aproximadamente al mediodía, recibiría el alta médico, luego de que se le haga una revisión médica final de rutina”, informó.

Es así como se espera que Alvarez sea dado de alta a las 12:00 de este lunes 5 de octubre.

Aquiles Alvarez fue operado de urgencia

El cuadro médico del alcalde de Guayaquil derivó en una intervención quirúrgica de emergencia la noche del viernes 2 de octubre de 2026. Tras los chequeos preliminares realizados en la Clínica Alcívar, en el sur de la ciudad, los especialistas determinaron que Alvarez presentaba una inflamación de la vesícula que requería una cirugía inmediata, por lo que la intervención no podía ser postergada.

El procedimiento quirúrgico, previsto inicialmente bajo la modalidad laparoscópica con una duración estimada de entre una hora y una hora y media, comenzó pasadas las 21:30.

Alvarez permaneció bajo observación durante 48 horas para verificar su evolución pospoperatoria.

Aquiles Alvarez fue trasladado desde la cárcel del Encuentro

Aquiles Alvarez fue trasladado desde la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, hasta una casa de salud en una ambulancia. El vehículo arribó cerca de las 19:15, luego de realizar el recorrido por vía terrestre.

Pese a que en primera instancia se contempló el uso de un helicóptero para agilizar el trayecto, las condiciones meteorológicas desfavorables y la valoración del estado del paciente impidieron la alternativa aérea.



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