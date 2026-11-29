Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de noviembre de 2026

Una mujer de 33 años recibió amenazas a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Los mensajes exigían una suma de dinero en efectivo y advertían sobre posibles ataques contra su vida y la de sus familiares.

Los desconocidos aseguraban conocer los movimientos de su esposo. También le indicaron cómo debía entregar el dinero y le advirtieron que una persona acudiría hasta su domicilio para retirarlo.

Extorsión en Ecuador: así operaba el grupo de presuntos delincuentes

El caso ocurrió el sábado 28 de noviembre de 2026 en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Tras recibir la denuncia, agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE) iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.

Las primeras diligencias permitieron establecer que varios sujetos habrían acudido al domicilio de la mujer para recoger el dinero exigido mediante las amenazas.

Con esta información, los investigadores organizaron un operativo policial en el sector de Fumisa. La intervención permitió la aprehensión en flagrancia de cinco hombres, quienes supuestamente estarían relacionados con el delito de extorsión.

La Policía Nacional identificó a los detenidos como Marvin H., de 36 años; Jasson Z., de 26; Jerly C., de 27; Michael Z., de 27; y Ruben S., de 48 años. Según el reporte policial, ninguno registra antecedentes penales.

Operativo Libertad 1282: vehículos, celulares y dinero incautados

La intervención, denominada operativo Libertad 1282, dejó varios indicios que ahora forman parte de las investigaciones.

Entre los elementos levantados por los uniformados constan un vehículo, dos motocicletas, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los cinco aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica.

¿Cómo denunciar una extorsión en Ecuador?

La Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier amenaza o exigencia de dinero bajo intimidación.

Si una persona recibe mensajes extorsivos, es importante conservar las conversaciones, capturas de pantalla, números telefónicos, comprobantes de transferencias y cualquier otro elemento que pueda servir como evidencia.

También se recomienda no realizar pagos sin antes comunicar el hecho a las autoridades y evitar confrontar directamente a los presuntos responsables.

En Ecuador, las denuncias sobre este tipo de delitos se pueden canalizar a través de la línea 1800-DELITO (335486). En caso de emergencia o peligro inmediato, la ciudadanía puede comunicarse con el ECU 911.

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