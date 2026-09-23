Cae alias La Patrona en Guayaquil tras liderar extorsiones y cobro de vacunas

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La desarticulación de redes delictivas dedicadas a intimidar a comerciantes y moradores sumó un resultado relevante durante la madrugada de este 23 de septiembre de 2026. En una intervención focalizada, las autoridades detuvieron a alias La Patrona en Guayaquil, una mujer señalada en las investigaciones por liderar y definir los cobros ilegales de vacunas, operando en coordinación con una célula armada de alcance barrial.

Golpe a la red de alias La Patrona en Guayaquil

La aprehensión de la sospechosa se ejecutó durante el denominado operativo Diamante, desplegado en el contexto del toque de queda que rige en cuatro provincias. La indagación previa tomó ocho meses de seguimiento técnico tras registrarse múltiples hechos violentos.

Los reportes indican que la cabecilla decidía a qué víctimas se dirigían las exigencias extorsivas y mantenía una posición de mando dentro de la facción delictiva Los Igualitos, grupo identificado como un brazo subordinado a la organización criminal Los Tiguerones.

Intervenciones en Flor de Bastión y complejo carcelario

El despliegue de las fuerzas del orden abarcó 10 allanamientos simultáneos concentrados en el distrito Nueva Prosperina, principalmente en los sectores de Flor de Bastión y Socio Vivienda, además de una incursión en el complejo penitenciario de Guayaquil.

Durante las redadas fueron neutralizadas 13 personas catalogadas como objetivos de alto valor y delincuencia organizada. Seis hombres terminaron detenidos en delito flagrante por su vinculación directa con delitos de sicariato y extorsiones sistemáticas.

Historial delictivo y nexos con nueve crímenes violentos

Las pericias investigativas establecieron vínculos entre esta red delictiva y al menos nueve muertes violentas ocurridas entre los meses de abril y julio de 2026 en el puerto principal, motivadas por enfrentamientos territoriales.

A los implicados se les atribuyen secuestros, intimidación armada, tráfico ilegal de sustancias, comercialización ilegal de armamento y atentados contra uniformados policiales. Para cometer los delitos, los miembros de la red utilizaban prendas similares a los uniformes de la fuerza pública militar y policial.

Indicios decomisados y balance de aprehendidos

Junto a la mujer identificada como jefa operativa, cayeron sujetos reconocidos con los apodos de:

“Samuel”,

“Lagarto”,

“Pirulino”,

“38”,

“Gordo”,

“Ardilla”,

“JB”,

“Extorsión” y

“El Flaco”

Varios de ellos registran antecedentes penales previos por asesinato y tenencia indebida de armas de fuego. Como resultado de los allanamientos, los peritos levantaron como evidencias armas de fuego, municiones sin percutir, teléfonos celulares y motocicletas utilizadas para cometer ilícitos, trasladando a todos los implicados ante la autoridad judicial competente.

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