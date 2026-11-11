Allanan casa del Alcalde de Naranjal por supuesta corrupción en el Municipio

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en el cantón Naranjal, provincia del Guayas, la madrugada de este miércoles 11 de noviembre de 2026. La intervención forma parte del caso Naranjal, que investiga una presunta estructura de corrupción dentro de la Municipalidad. El proceso indaga posibles delitos de tráfico de influencias, falsificación y uso de documentos falsos, entre otros.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los allanamientos y señaló que los agentes intervinieron dos inmuebles, uno de ellos una finca. Según su reporte, el alcalde del cantón no se encontraba en esos lugares durante las diligencias. Por su parte, la Fiscalía confirmó que también ejecutó un acto urgente en el domicilio del funcionario para recoger indicios relacionados con un hecho que podría dar paso al inicio de una investigación.

Fiscalía intervino en el domicilio del alcalde de Naranjal

La Fiscalía informó que durante la madrugada ejecutó un acto urgente en la vivienda del alcalde de Naranjal, identificado con las iniciales J. C. R. El objetivo de esta diligencia fue recabar indicios vinculados con un hecho que podría dar lugar al inicio de una investigación.

La institución difundió esta información sobre el procedimiento en la provincia del Guayas. La intervención en el domicilio del Alcalde forma parte de las actuaciones realizadas en el marco de las diligencias relacionadas con el caso Naranjal.

El procedimiento busca reunir elementos que permitan conocer más detalles sobre los hechos que motivaron la actuación fiscal. La Fiscalía no precisó en su comunicado cuál es el hecho específico que podría dar paso a una nueva investigación.

La diligencia en la vivienda del funcionario se suma a las acciones ejecutadas durante la madrugada en el cantón.

#ATENCIÓN | #Guayas: esta madrugada, #FiscalíaEc ejecutó un acto urgente en el domicilio del alcalde de #Naranjal, J. C. R., para recabar indicios relacionados con un hecho que podría dar lugar al inicio de una investigación. https://t.co/ff4ViuSubi — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 11, 2026

Investigación apunta a presunta estructura de corrupción municipal

John Reimberg explicó que la investigación se desarrolla junto con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. El caso Naranjal indaga una presunta estructura de corrupción que operaría dentro de la Municipalidad.

Entre los posibles delitos que contempla la investigación constan el tráfico de influencias, la falsificación y el uso de documentos falsos. El ministro también mencionó que las indagaciones abarcan otros posibles delitos.

Como parte de la acción operativa, los agentes realizaron allanamientos en un inmueble y una finca. Según la información difundida por Reimberg, el alcalde no estaba en ninguno de esos dos lugares cuando los equipos ejecutaron las diligencias.

Los procedimientos tuvieron como finalidad recoger elementos de convicción que contribuyan al avance de la investigación. Estos indicios permitirán a las autoridades contar con información relacionada con los hechos que examina la Fiscalía.

El Ministro del Interior señaló que el operativo continuaba en desarrollo al momento de informar sobre las intervenciones. Hasta ese reporte, las autoridades no habían detallado nuevos resultados de las diligencias ni anunciado otras medidas dentro del caso.

La Fiscalía tampoco informó sobre el inicio formal de una investigación contra el alcalde. Su comunicado se limitó a señalar que el acto urgente en su domicilio buscaba obtener indicios relacionados con un hecho que podría dar lugar a un proceso investigativo.

#ATENCIÓN TRES ALLANAMIENTOS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE NARANJAL. En este momento, dentro de la investigación que lleva la Fiscalía General del Estado, junto a la Policía Nacional ejecuta una acción operativa en el marco del caso “Naranjal”, que investiga una presunta estructura de corrupción al interior de la Municipalidad, relacionada con los delitos de tráfico de influencias, falsificación y uso de documentos falsos, entre otros delitos. Se realizaron dos allanamientos: uno a un inmueble y a una finca, lugares donde el alcalde de este cantón no se encontraba, con el fin de recabar elementos de convicción que aporten a la investigación. En desarrollo. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 11, 2026

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