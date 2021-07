Alexandra Ocles es llamada a juicio por sobreprecio en la compra de kits alimenticios durante la pandemia

Ana Rosero (I)

La extitular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos Alexandra Ocles y cuatro personas más fueron llamadas a juicio este 7 de julio del 2021.

Ellos están procesados por presunto tráfico de influencias por la compra irregular de kits de alimentos durante la pandemia del covid-19.

El Código Integral Penal (Art. 285) sanciona ese delito con penas de tres a cinco años de cárcel.

#URGENTE | #KitsDeAlimentosSNGR: extitular de Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra O., y 4 procesados más son llamados a juicio como presuntos coautores de tráfico de influencias por la irregular adquisición de kits de alimentos durante la emergencia por #Covid_19. pic.twitter.com/06rma6bZaJ — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 7, 2021

En este caso la investigación comenzó por un presunto sobreprecio en la compra de 7 000 kits de alimentos por parte del Servicio de Gestión de Riesgos. El 1 de abril del 2020, Ocles firmó un contrato para adquirir estas canastas que serían entregadas a población afectada por la emergencia sanitaria.

Siete meses después de que arrancara este proceso penal, la Contraloría General emitió un informe de 37 páginas. Allí determina que Ocles sí firmó el contrato con un sobreprecio del 40,23%. El oficio detalla que se firmó el convenio por USD 1 055740 cuando debió pagar solo USD 706 790.

Los auditores hicieron una comparación entre el valor del contrato por cada kit frente al precio establecido en el mercado. Por los 18 productos de la canasta se iba a pagar 150,82, pero en realidad debía costar USD 95,17.

El informe del ente de control detalla que se llegó a esa conclusión luego de que “un equipo de auditoría solicitó a varias empresas comerciales cotizaciones, obteniendo la proforma de una cadena de supermercados.

En su momento, Ocles dijo que el Estado no fue perjudicado con el contrato, pues no se llegó a desembolsar ningún pago y los kits no fueron entregados.