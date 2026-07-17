Un adolescente fue aprehendido en allanamientos en Guayaquil

Un adolescente fue aprehendido el jueves 16 de julio de 2026 durante allanamientos en Ecuador, ejecutados por la Policía Nacional del Ecuadora través de la Policía Judicial de la Zona 8. El joven, de 16 años, fue encontrado con un fusil en la cooperativa Guevara Moreno.
El operativo se desarrolló en los distritos 9 de Octubre y Esteros. Durante esta acción, también se logró la aprehensión de un ciudadano y la incautación de nueve armas de fuego en Ecuador, además de una importante cantidad de municiones.
El menor, identificado con las iniciales I. M. J. L., fue aislado y puesto a órdenes de la autoridad competente para el trámite legal correspondiente. El otro capturado fue identificado como Jairon V., de 40 años, quien no registra antecedentes penales.
Durante el operativo, se allanó un domicilio ubicado en el sector de las calles Escobedo y Vélez, en el distrito 9 de Octubre. Este lugar presuntamente era utilizado para almacenar armas de fuego destinadas al cometimiento de actos delictivos.
El coronel de Policía Christian Eduardo Meléndez Cabezas, jefe de la Policía Judicial de la Zona 8, expresó: “Cada arma de fuego que retiramos de circulación representa un riesgo menos para las familias ecuatorianas. La Policía Nacional, con firmeza y profesionalismo, protegerá a nuestros ciudadanos y seguirá actuando con determinación para combatir la delincuencia y garantizar la paz y el orden público”.
En un comunicado de prensa, la Policía Nacional del Ecuador indicó que continuarán con las labores de inteligencia e investigaciones especializadas en la Zona 8.