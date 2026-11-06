Acuerdo con EE.UU. busca frenar el lavado de activos y la extorsión

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos oficializaron tres instrumentos de cooperación bilateral destinados a golpear directamente las vías de financiamiento del crimen organizado transnacional. Este compromiso diplomático centra sus esfuerzos operativos en desarticular redes criminales mediante un fuerte combate al lavado de activos, buscando cortar así el flujo de capitales que sostiene actividades como el narcoterrorismo, el secuestro sistemático y la minería que se desarrolla al margen de la ley.

Tecnología Palantir para enfrentar el lavado de activos

El primer pilar del convenio se enfoca en rastrear minuciosamente el dinero de origen clandestino. Para lograr este cometido frente al lavado de activos, la embajada estadounidense proveerá de tecnología especializada (el sistema Palantir) a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Los Estados Unidos y el Ecuador refuerzan su compromiso en la lucha contra el narcoterrorismo, el lavado de activos, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal. El Subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en… pic.twitter.com/7Rz9RxiZvv — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) November 6, 2026

Estos modernos equipos informáticos elevarán la capacidad técnica de los analistas para optimizar tiempos, mejorar la trazabilidad de los flujos financieros e identificar con precisión las estructuras económicas vinculadas a las mafias.

Reestructuración operativa de la UNASE

El segundo componente del plan estratégico está diseñado para erradicar las fuentes de ingresos generadas mediante la intimidación ciudadana. El acuerdo internacional incluye una asistencia directa para fortalecer las capacidades tanto investigativas como de campo de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE).

Este respaldo logístico es fundamental en el actual proceso de transformación de esta unidad hacia una Dirección Nacional, buscando desarticular a los grupos que usan el terror como financiamiento.

Combate directo a la minería ilegal

Como tercer punto clave, las delegaciones establecieron acciones inmediatas para frenar la explotación irregular de recursos naturales. La estrategia binacional se enfocará en contrarrestar el tráfico ilícito de oro y perseguir penalmente a las redes económicas asociadas a la minería ilegal mediante operaciones policiales coordinadas, intercambio de información y articulación interinstitucional.

Al igual que con las medidas aplicadas para detener el lavado de activos, el objetivo principal radica en clausurar las rentas económicas paralelas que engordan las cuentas de las bandas delictivas.

Autoridades firmantes del documento

La suscripción de los convenios operativos contó con la presencia de altos funcionarios de ambas naciones. En representación de la Casa Blanca, asistieron F. Cartwright Weiland, subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y Lawrence Petroni, encargado de negocios.

La delegación nacional estuvo liderada por el presidente Daniel Noboa, acompañado por los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, así como por el secretarios de la Administración Pública, José Julio Neira. La meta compartida es consolidar una región con menos recursos para el crimen organizado.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué tecnología usará Ecuador para detener el lavado de activos?

La UAFE incorporará el sistema informático especializado Palantir, proveído por Estados Unidos, para optimizar el análisis financiero.

Las medidas están detalladas en el bloque de Tecnología Palantir para enfrentar el lavado de activos, donde se establece que rastrear el dinero ilícito es la principal estrategia binacional. Con este sistema, las autoridades buscan optimizar tiempos, mejorar la trazabilidad de los flujos e identificar las estructuras económicas de las redes delictivas.

❓ ¿Cómo ayudará el acuerdo a las víctimas de secuestro y extorsión?

El fortalecimiento de la UNASE facilitará el rescate ágil de las víctimas y garantizará la captura de los responsables.

Según se explica en la Reestructuración operativa de la UNASE, esta evolución busca dar una respuesta técnica superior frente a los delitos que atentan contra la libertad personal. El convenio fortalece la prevención y respuesta de la Policía para desarmar a los grupos delictivos que hoy sostienen sus estructuras cobrando por rescates.

❓ ¿Qué acciones operativas se tomarán contra la minería ilegal?

Se ejecutarán operaciones policiales coordinadas, intercambio de información clave y una fuerte articulación interinstitucional.

Bajo los lineamientos de las Operaciones policiales contra la minería ilegal, el objetivo central es asfixiar la investigación criminal, financiera y patrimonial de estas redes. Estos acuerdos buscan impedir que las organizaciones delictivas utilicen la extracción de oro como caja chica para su logística delincuencial.

❓ ¿Quiénes suscribieron los tres instrumentos de cooperación?

Firmaron Daniel Noboa, ministros de Estado, el secretario José Julio Neira, el subsecretario F. Cartwright Weiland y Lawrence Petroni.

El documento se formalizó en una reunión de alto nivel detallada en el acápite de Autoridades firmantes del documento. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, confirmó que la firma de estos tres instrumentos de suma importancia avanza en el combate a la delincuencia transnacional.

❓ ¿Cuál es el beneficio central de estos tres acuerdos con EE. UU.?

El pacto busca dejar con menos recursos operativos al crimen organizado atacando su economía ilícita.

La cooperación mutua busca golpear donde más le duele a las mafias. Implementando desde Tecnología Palantir para enfrentar el lavado de activos hasta planes contra la minería, ambos países aspiran a mermar las capacidades logísticas del narcoterrorismo, limitando severamente su influencia social en Ecuador.

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