Crimen organizado latinoamericano tendría presencia en 16 países europeos

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Los carteles de la droga de América Latina habrían extendido sus redes a 16 países europeos mediante alianzas con organizaciones mafiosas locales, según una investigación publicada por el diario británico The Guardian. El estudio advierte sobre el crecimiento de estas estructuras criminales y su relación con el tráfico de cocaína.

Cárteles latinoamericanos amplían su presencia en Europa

Según informó EFE el 13 de octubre de 2026, la investigación se desarrolló durante cuatro meses. Para el análisis se utilizaron bases de datos, información policial y de inteligencia, además de entrevistas con jueces, fiscales y especialistas de varios países.

El estudio identificó actividad de organizaciones procedentes de Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, México y Estados Unidos en al menos 12 países europeos. Sin embargo, la cifra podría llegar a 16.

Entre los grupos mencionados figuran los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia. También aparecen el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, de Brasil, y el Tren de Aragua, de Venezuela.

Las incautaciones de cocaína aumentaron un 471%

La investigación señala que entre 2014 y 2024 la cantidad de cocaína incautada en Europa aumentó un 471%. Además, se desmantelaron más laboratorios destinados al procesamiento de derivados de esta droga.

EFE reportó que España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia figuran entre los países con una presencia más destacada de estas redes. También se han detectado actividades en Alemania, Rumanía, Croacia y Eslovaquia.

Daniel Brombacher, director del Observatorio de Crimen Organizado en Europa, afirmó a The Guardian que el problema ya no se limita a los países tradicionalmente utilizados como puntos de entrada.

El PCC tendría presencia en 16 países europeos

Un informe de la Fiscalía de São Paulo, consultado por The Guardian, indica que el PCC opera en 16 países europeos. Entre ellos están Reino Unido, Irlanda, Islandia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

EFE recordó que las conexiones entre organizaciones criminales latinoamericanas y Europa no son nuevas. Desde la década de 1980, grupos colombianos como los carteles de Cali y Medellín mantenían puntos de apoyo en regiones españolas. En 2013, Europol ya había advertido sobre el crecimiento de estas redes.

Con información de EFE

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