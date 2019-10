Audiencia para juicio contra Espinel no se instaló; Fiscal dijo que no pudo llegar por el paro

LEA TAMBIÉN

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por enriquecimiento ilícito en contra del exministro Iván Espinel no se instaló. La diligencia estaba convocada para este lunes 14 de octubre del 2019, a las 08:25, en la Unidad Judicial Penal 2 del Albán Borja, en Guayaquil.

El fiscal Gustavo Benítez no llegó. El funcionario justificó su inasistencia en que no pudo trasladarse desde Quito hasta Guayaquil por las movilizaciones. “Haciéndose imposible su traslado ya sea por vía aérea o terrestre”, según consta en los escritos del caso en el sistema de procesos judiciales del Consejo de la Judicatura (CJ) .



Benítez indicó a este Diario que intentó viajar desde el domingo, pero debido al bloqueo de las carreteras y la suspensión de vuelos no pudo trasladarse a Guayaquil. Por ese motivo solicitó que se difiera la audiencia. “Intenté viajar por vía aérea y terrestre, pero fue imposible. Debido a la conmoción que estamos viviendo, las vías quedaron obstaculizadas y recién están haciendo limpieza de las calles”, señaló el fiscal.



El juez Jorge Martínez, ante la inasistencia del fiscal, no pudo instalar la audiencia y reprogramó la fecha para el martes 22 de octubre del 2019, a las 11:30. “Se advierte a las partes procesales que no se admitirá ninguna petición de diferimiento de la audiencia que tenga por objeto la dilatación del proceso de forma injustificada”, señala el juez.



Por lo tanto, les solicita a las partes que en caso de tener otra comparecencia le den prioridad a esta diligencia. Por tratarse de una reinstalación de la audiencia, deben concurrir los mismos profesionales del derecho que se presentaron en el momento de la instalación de la diligencia, en caso de ausencia “se declarará fallida la audiencia”.

Ante eso, el juez advierte que si no asisten los defensores privados se impondrá multas y sanciones, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial. La ausencia del fiscal también causal para declarar fallida la audiencia. En este caso oficiará al CJ, para que emita la sanción establecida en el mismo código.



El pasado 7 de octubre estaba prevista la audiencia preparatoria de juicio, pero no se reinstaló por desfases en la notificación que debía hacer el secretario del juzgado a las partes procesales.



Espinel cumple una condena de 10 años por el delito de lavado de activos. Según su defensa, lo estarían juzgando por los mismos hechos y las autoridades han señalado que la defensa ha buscado dilatar el proceso. Hasta ahora se ha se ha suspendido en 10 ocasiones y ha generado la suspensión de dos jueces.



Según César García, abogado de Espinel, el juez deberá pronunciarse sobre su pedido de analizar las pruebas presentadas, porque considera que las mismas ya fueron evaluadas y juzgadas en el delito de lavado de activos.



“En esta etapa procesal solo es la lectura del dictamen del fiscal y el juez decide si lo llama o no a juicio, pero todavía tiene que pronunciarse el juez con respecto a las alegaciones de la defensa que sostiene que los hechos que son parte de la investigación de este proceso de enriquecimiento ilícito son los mismos al proceso que fue juzgado en el lavado de activos”, explicó García.