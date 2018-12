Segundo debate de Ley de Comunicación arrancó con pedido de radiodifusores

LEA TAMBIÉN

El segundo y definitivo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en vigencia desde hace cinco años, arrancó la mañana de este martes 18 de diciembre del 2018 en el Pleno de la Asamblea.

El tema constaba como cuarto punto en el orden del día de la sesión 563 convocada para las 10:30 de hoy.



Sin embargo, a pedido del presidente de la Comisión, Jorge Corozo (AP), la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, decidió colocarlo en el primer lugar de la agenda.



La discusión de un proyecto de resolución sobre las pensiones vitalicias de los exmandatarios y la proforma presupuestaria para el próximo 2019 quedaron para después.



Tras la lectura del documento, que cambia un 75% de la norma en vigencia, el Pleno recibió en comisión general a organizaciones de la sociedad civil.



El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Kléber Chica, pidió que en las reformas se incluya una transitoria para que se permita la renovación automática de las frecuencias para quienes llevan décadas dedicados a esta actividad.



"Nosotros, los concesionarios con la ley anterior -la ley de dictadura militar- promulgada el 18 de abril del año 1975, teníamos 10 años las frecuencias y renovables automáticamente, previo a cumplir con la normativa de las dependencias de control. Ese derecho lo hemos perdido con esta ley actual y eso es lo que pedimos: no estamos pidiendo frecuencias nuevas, no estamos atropellando a nadie", expresó Chica.



Sugirió que se revise caso por caso los 277 títulos habilitantes que tienen observaciones de la Contraloría, "porque el que no la hace no la teme".



Su intervención fue aplaudida por decenas de radiodifusores que se ubicaron en las barras altas de la sala de sesiones del Pleno para atestiguar la discusión.



A su turno, Apauki Castro, vocero de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), manifestó que su organización se mantendrá vigilante para que no se afecte a los medios comunitarios.



Mientras, Mariana Andrade, en representación de los productores audiovisuales del país, pidió que este sector sea incluido en el nuevo Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom).



Un total de 30 legisladores se inscribieron para el debate. Los primeros en intervenir fueron Jorge Corozo, Jaime Olivo, Marcela Holguín, Carlos Cambala y César Carrión, integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos, que tramitó el documento.



Corozo, quien preside la Comisión, resaltó que como parte de la reforma se eliminará la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y se revisarán las sanciones que en el último lustro aplicó este organismo.



En cambio Holguín adelantó que el grupo de los 29 legisladores correístas votará en contra del texto presentado, pues a su juicio se judicializará a la comunicación al eliminar las instancias administrativas que se tenían en relación al tema.



Viviana Bonilla (exAP), vicepresidenta de la Asamblea se encargó de conducir la primera parte del debate. La discusión se retomará a las 15:00. Bonilla dispuso un receso de hora y media.