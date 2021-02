El sector privado extendió su mano para la vacunación en Ecuador

En medio de la crisis sanitaria por covid-19, ellos decidieron ser parte de la solución. Se unieron y ofrecieron lo mejor de sus servicios. Transporte aéreo y terrestre y puntos de vacunación son parte del apoyo brindado por empresas, agrupadas para la denominada alianza público-privada.

La aerolínea Latam, por ejemplo, puso a disposición de las autoridades la iniciativa Avión Solidario, con el cual trasladaron a más de 220 personas, entre pacientes con necesidades urgentes y funcionarios; más siete toneladas de carga, entre ellas, fármacos, equipamiento y órganos.



El trabajo comenzó al inicio de la pandemia, en marzo del 2020. Están por cumplir un año de ayudar al Ministerio de Salud.



En diciembre decidieron sumarse al Plan Vacunarse. Y se concretó el compromiso de la aerolínea de brindar transporte gratuito de las dosis hacia destinos domésticos (dentro del país) en donde operan, como Quito, Guayaquil, etc.



Sus funcionarios dicen que tienen la gran responsabilidad de transportar esperanza.



Entre el 1 y 2 de febrero siguieron un protocolo de seguridad exigente, en dos vuelos, desde Quito y Guayaquil hacia Baltra-Santa Cruz y San Cristóbal (Galápagos), respectivamente. Llevaron una carga de vacunas. Esto, dentro del programa que arrancó con la llegada de las primeras 8 190 dosis al país, el 20 de enero pasado.



Esta alianza también trasladó 16 380 fórmulas desde Ámsterdam, el 17 de febrero. En esa fecha llegó la segunda remesa de Pfizer a Quito y posteriormente a Guayaquil.



Pero las vacunas además requerían ser movilizadas por tierra. Con 30 vehículos, Transpbarreno (Grupo Difare), especializada en el transporte de carga de productos farmacéuticos, apoyó con el traslado, vía terrestre.



El operativo se ha realizado con un sistema de control completo, ya que la fórmula de Pfizer-BioNtech requiere mantenerse bajo 70°C.



Los conductores, que cuentan con experiencia y certificación, no tuvieron inconvenientes durante el trayecto. Una de las razones es que la flota utilizada está equipada con tecnología de rastreo satelital y monitoreo en tiempo real. Los automotores podían ser ubicados en cualquier parte del país de manera inmediata.



“En esta fase cero y en la uno aportamos con nuestra experiencia en la logística y asumimos todos los costos”, indica Juan José García, gerente de Relaciones Institucionales.



Así se ha llegado a 85 puntos -entre hospitales y centros de atención- en 39 cantones.



Para María Gloria Alarcón, representante de la alianza público-privada, la participación de este sector ha sido positiva y, recalca, gratuita. “Hemos entregado donaciones de insumos como jeringas, alcohol o solución salina. Esperemos seguir contando con ellas. Es una gran ayuda para el Estado”.



El apoyo de la empresa privada seguirá en las siguientes fases. Fybeca y Tía serán puntos de vacunación. Esto principalmente cuando comience la inmunización masiva.



Juan Francisco Salvador, gerente de Asuntos Públicos de GPF Femsa, que agrupa a Fybeca y Sana Sana, señala que desde que fueron invitados sintieron una “gran responsabilidad con la comunidad y el país; de ello depende la contención de la pandemia y la reactivación de la economía”.



En las próximas semanas adecuarán varios locales de las dos cadenas de farmacias para convertirlos en vacunatorios. Solo esperan los lineamientos y protocolos de Salud. Pusieron a disposiciones camiones y centros de distribución.



Los locales de Tía también servirán como puntos de inmunización. Serán 324; de ellos, 262 establecimientos; incluidos las 30 tiendas Más Ahorro. En algunas sucursales se dispondrá de hasta tres sitios para vacunar; dependerá de la afluencia de personas.



La Academia también ha tenido un papel fundamental, desde el inicio de la pandemia.



En esta semana la Universidad Espíritu Santo (UEES) aportó por segunda vez con la logística de vacunación. A su centro de convenciones ubicado en Samborondón (Guayas) fueron citadas 1 400 personas, entre profesionales sanitarios y adultos mayores.



Allí se adecuó un área de registro de datos, sala de vacunación y área de observación con equipos para atender posibles choques anafilácticos, que no se reportaron.



Inicialmente instalaron 20 puntos para digitalizadores y 20 vacunatorios. Pero luego se resolvió ampliar a 40 los espacios de registro.