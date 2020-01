Nuevos salarios rigen para 21 actividades económicas en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

Para este año, el salario básico subió 1,523% en relación con el 2019 y se ubicó en USD 400. En ese mismo porcentaje, fijado por el Gobierno, se aumentaron los salarios mínimos de 21 comisiones sectoriales de actividades de servicios y manufactura.

La disposición consta en el Acuerdo Ministerial 2019-394, del Ministerio de Trabajo, que fue publicado el pasado 14 de enero en el Registro Oficial.



Los sueldos, salarios mínimos sectoriales y tarifas para el sector privado en ningún caso podrán ser inferiores a las establecidas en el acuerdo, reza el documento.



Entre las comisiones se encuentran las actividades de agricultura, pesca, minas, productos industriales, textiles, vehículos, electricidad, construcción, venta de productos, turismo, servicios financieros, transporte, etc..



Cada unatiene distintas ocupaciones y cargos, con remuneraciones básicas de acuerdo con el puesto de trabajo. A los salarios mínimos que se fijaron para el 2019 ahora se debe subir el 1,523%.



Es así que, por ejemplo, el cargo de maestro mayor en ejecución de obras civiles de la construcción, que el año pasado tenía un sueldo mínimo de USD 456,56, ahora registra USD 463,52. Así mismo, un vendedor sénior o ejecutivo de ventas al por mayor y menor antes cobraba como mínimo USD 406,21. Ese valor subió a USD 412,39.



Un alza salarial, por mínima que sea, aumenta los costos operativos. En la compleja situación que atraviesa el país eso representa una carga pesada, debido a que los índices de productividad no evolucionan en igual medida, reflexionaron empresarios consultados.



Asumir el cambio, sin perjudicar al margen de rentabilidad ni recurrir a despidos masivos, requiere de estrategias que mejoren los procesos, anota Joan Proaño, gerente de Inmobiliaria Proaño & Proaño, y vocero del gremio Constructores Positivos.



Proaño recuerda que la industria de la construcción no ha logrado recuperarse plenamente desde la caída de mediados del 2015 y aún continúa por una senda difícil. La inmobiliaria que dirige apostó por incorporar más maquinaria, a fin de reducir tiempos en tareas que antes se hacían manualmente.



En el sector textil, firmas de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi) experimentan desde el año pasado con un software especial, que les ayuda a examinar en qué tiempo debe ejecutarse cada tarea de la cadena de producción.



A más de ello, los trabajadores son capacitados, con el fin de obtener el mayor rendimiento, explica Juan Francisco Costa, subgerente general en La Esperanza Comercializadora.



Costa, quien también es vicepresidente del área textil de la Capeipi, señala que la industria se ha visto fuertemente golpeada por el contrabando, y agrega que producir en Ecuador es más caro que en países vecinos, lo que significa una traba para la competitividad.



Para algunas compañías multinacionales radicadas en el país, el aumento salarial establecido por el Gobierno no afecta a sus operaciones actuales, dado que manejan esquemas propios de incrementos.



Es el caso de Herbalife, empresa de nutrición y venta directa. Verónica Cevallos, gerenta general de recursos humanos, explica que la organización realiza aumentos salariales con base en estudios, encuestas y pruebas de desempeño del personal.



En Herbalife las remuneraciones más bajas superan al salario básico que rige a escala nacional. En el 2019, los sueldos de los trabajadores crecieron en un promedio del 3% y para este año se estima entre el 1,5% y 2%.