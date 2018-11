Rubén Cuenca ganó el duelo con Martín Navas y se llevó la Vuelta Automovilística a la República

LEA TAMBIÉN

El lojano Rubén Cuenca ganó la Vuelta Autovilística a la República, Mushuc Runa, que concluyó en Quito, la tarde de este 17 de noviembre. El piloto, de 34 años, sumó su cuarto título en el rally más importante del país.

Cuenca, que contó con Ramiro Arévalo como copiloto, estuvo al mando de un Mitsubishi EVO X con el que logró vencer a Martín Navas de Ambato, con quien mantuvo un duelo durante las cinco etapas.



El piloto del sur del país llegó a la última etapa con una ventaja de 1 minuto y 57 segundos. Navas pudo descontar 23 segundos hasta el quinto prime, pero su actuación impecable no pudo superar la estrategia de Rubén Cuenca.



El último prime, que llegó a Aloasí, en el cantón Mejía, generó gran expectativa pues los dos pilotos, con opciones de proclamarse campeón de la Vuelta, no se dieron tregua. El escenario se tornó difícil por la pertinaz lluvia, acompañada por rayos y truenos.



"Vivimos una tensión hasta el final", fue la primera frase que mencionó Rubén Cuenca, al ganar la Vuelta. "Una felicitación a Martín, hizo una excelente carrera durante toda la semana", añadió el piloto que también se coronó campeón nacional de rally.



Destacó que fue una semana muy fuerte, pero que "contamos con un equipo que no puso reparo en las horas de trabajo". En el festejo estuvo su familia y la infaltable bandera de Loja.



El ambateño Martín Navas, de 26 años, llegó a la meta con lágrimas en los ojos porque ayer perdió la etapa, la vuelta y el Campeonato Nacional de Rally. "Siempre nos pasa algo. Estábamos ganando la etapa, pero en el cuarto prime se bajó una llanta. Ahí perdimos todo", dijo Martín Navas.



Destacó que su deseo era "llevar el título a Ambato, pero no pudo ser", detalló. Luis Valverde, que era el otro candidato a ganar la Vuelta y el Campeonato Nacional de Rally, termino él tercera posición. "Me siento contento de culminar la Vuelta, quiero felicitar a Rubén y Martín, porque están haciendo las cosas muy bien".



Luego de ese prime, en enlace, la caravana llegó al parque Bicentenario donde se entregaron los premios a los ganadores. En las otras categorías, Joffre Jazbeck ganó en la categoría T4, vehículos hasta 2 050 cm3.



En la T3 el triunfador fue Carlos Recalde, quien tuvo como copiloto a Mónica Guerrero. En la T2: Mauro Pérez de Ambato superó a José Martín Álvarez. Los dos pilotos mantuvieron un duelo durante toda la vuelta.



En la categoría de los autos con menor cilindraje, hasta 1 250 cm3, ganó el piloto de Mushuc Runa, Marcelo Gaviláez, quien además ganó el título del campeonato nacional de rally en esta división.



Otros ganadores fueron: Alfonso Quirola, en los UTV 2; y Juan Francisco Escudero entre los Todo terreno. Este piloto es el jefe técnico de Sebastián Guayasamín en los rally Dakar.