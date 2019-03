Ministra del Interior presume 'intento de desestabilización' tras filtración de audio

LEA TAMBIÉN

La ministra del Interior, María Paula Romo, acusó hoy, 11 de marzo del 2019, de un “intento de desestabilización” a la filtración de un audio sobre una conversación telefónica que la involucra con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas.

“Creo que es un capítulo más de ese intento de desestabilización y de caos en el que pretenden tenernos. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cumpliendo con nuestras tareas y vamos a intentar evitar dejarnos atrapar por estos intentos de desestabilización”, dijo.



Romo se refirió a la denuncia presentada por el asambleísta correísta Ronny Aleaga en la Fiscalía sobre un supuesto tráfico de influencias para impedir que en el Parlamento se investiguen denuncias relacionadas con el círculo cercano del presidente, Lenín Moreno.



“Si tienen alguna prueba de alguna cosa que la presenten, no va por allí el tema, estamos seguros que es un asunto político y que hace parte de las distorsiones a las cuales están acostumbrados”, insistió.



En declaraciones a la prensa, al final de una ceremonia policial en Quito, la Secretaria de Estado no precisó el contexto de la conversación que mantuvo con Cabezas, pero sostuvo que el Ejecutivo mantiene una política de transparencia.



Señaló que Aleaga con “artículos equivocados” llevó el jueves pasado un proyecto de resolución al Pleno de la Legislatura para pedir que se investigue al Primer Mandatario, lo cual no obtuvo los votos necesarios.