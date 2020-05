La Directora de Gestión de Riesgos suspendió temporalmente la compra de 7 000 kits de alimentos

LEA TAMBIÉN

María Alexandra Ocles, directora del Servicio de Gestión de Riesgos, informó este jueves 7 de mayo del 2020 que se suspendió temporalmente la compra de 7 000 kits de alimentos, que serían entregados a familias afectadas por la emergencia sanitaria del covid-19.

Esta medida se adoptó hasta que la Contraloría General verifique que no existe sobreprecio en ese contrato.



El pasado 25 de marzo del 2020, la Secretaría y un proveedor firmaron un convenio por USD 1 055 740 más IVA. Es decir que por cada kit con 18 productos alimenticios se acordó un pago de USD 150,82.



Este Diario realizó una comparación con los precios fijados en los supermercados y constató que el costo de todos los artículos suma USD 83,74.



Ocles explicó que el valor de la canasta no cubre solo los productos alimenticios, sino también el envase, etiquetado, embalaje y transporte a los domicilios de los beneficiarios.



El proveedor aún no entrega las canastas, pues todavía no se realiza el pago.



Si el ente de control no encuentra irregularidades en el precio se continuará con el desembolso.



La Secretaría espera que la próxima semana exista un pronunciamiento de la Contraloría.



En el contrato consta que el plazo de entrega de estos kits es de 30 días a partir del pago del anticipo.



Se detalla que los kits se entregarán en las bodegas del Servicio de Gestión de Riesgos ubicadas en Chimborazo, Manabí, Guayas, Azuay y Pichincha.