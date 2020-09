Ricardo Arteaga, intensivista del Andrade Marín, perdió la pelea contra el covid

LEA TAMBIÉN

El médico intensivista Ricardo Arteaga Mora, de 51 años, falleció a las 01:00 de este jueves 10 de septiembre del 2020. Durante 36 días permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS. Sus compañeros, enfermeros, auxiliares y especialistas, esta tarde se despidieron de él. En medio del breve homenaje sonó la canción 'Cuando un amigo se va', de Alberto Cortez.

Su colega Edison Ramos, lleno de tristeza, contó que lo conoció hace 22 años, en la Universidad Central. Cuando se contagió estuvo unos días en el hospital. Pero quiso ir a recuperarse en casa. "A los cuatro días me telefoneó para decirme que se sentía mal. Fuimos por él en ambulancia y lo ingresamos a la UCI. Antes de eso, me rogó que no lo llevara a la terapia intensiva. Siempre se preocupó por su hija Renata, era el motor de su vida y no quería que se quedara sola. Confirmé que incluso poniendo en juego su salud, pensaba más en su familia. Me pedía que lo tratáramos en otro lado. Pero al revisar sus exámenes, los resultados mostraban que necesitaba manejo intensivo, lo convencí", recuerda el doctor.



Abel Godoy, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del HCAM, dijo a sus compañeros, en el homenaje a Ricardo Arteaga que el área y todo el hospital pierden a un gran compañero, a un ser humano valioso. "Era una persona muy alegre, de esas que en todas las fotos salía sonriente. Nos contaba chistes, no aparecía cansado. Tenía 'sangre dulce', como se suele decir. Este mes ha sido muy duro para quienes trabajamos en la UCI. Yo soy jefe y todos los días estaba ahí y veía que muchos colegas se quedaban luego de sus turnos para ver si podían hacer algo más por él. Cuando hace un par de semanas falleció su madre, también de covid-19, en terapia intensiva, nos propusimos ayudarlo más. Repetíamos: 'A Ricardo le prometimos que lucharíamos por mantener con vida a su mamá y no lo logramos, hay que salvarlo'".

🕊 Así despedimos al Dr. Arturo Ricardo Arteaga Mora, médico intensivista, quien con entrega y profesionalismo estuvo en primera línea de atención en la pandemia por #COVID__19.

Todos quienes hacemos el #HCAM estaremos eternamente agradecidos por su noble labor.

Al gerente del HCAM, Miguel Moreira, le parece que se fue un héroe, que luchó mucho contra ese enemigo microscópico y que su partida es un golpe para el hospital. Pero que saben que el mejor homenaje que le pueden hacer es seguir combatiendo con vocación al coronavirus y ayudando a todos los pacientes. "En estas semanas he visto la desesperación del equipo de la UCI, por mantener con vida al doctor Arteaga", subrayó.



Hace unos días, el intensivista Arteaga fue trasladado a una UCI más personalizada, para tratarlo junto a otros tres pacientes más. "Eso hacemos cuando los internados dejan de ser un riesgo de contagio. Escuchaba a los compañeros decir que si hiciera falta algo, ellos recogerían dinero para solventarlo. Pero no se pudo hacer más. Aún hay muchas preguntas por resolver en torno a esta enfermedad. No se sabe cuándo un paciente tendrá síntomas más graves, no hay una conexión siempre con la edad o enfermedades previas", contó Abel Godoy.



Godoy también recordó que todo el personal de terapia intensiva ha estado muy preocupado por Renata, la hija de 13 años del doctor Arteaga. "Estas semanas han sido muy difíciles para ella. En el equipo tenemos una experta que dirige el comité de bioética. Ella suele preparar a los familiares para recibir malas noticias. Tenía la sensación de que algo tan grave no estaba pasando, pensaba que su papito regresaría pronto a casa. Así que al ver la situación se decidió permitirle ingresar, pudo ver a su papito. Todo esto es desgarrador para nosotros".



Edison Ramos no puede dejar de pensar en su amigo. "Quisiera decirle a Renata que aquí nos tiene a todos nosotros, para apoyarla. Anoche algunos compañeros conversamos, debemos dirigir nuestra mirada hacia ella, ser solidarios. Nosotros siempre mantuvimos la esperanza de que saldría con vida de la UCI. Veíamos los modelos matemáticos, hablan de 50% de probabilidades y nos aferramos a eso. Yo y mis compañeros pudimos ver en Ricardo un semblante muy diferente al de otros pacientes. Estaba en coma inducido como todos, intubado, pero su cara denotaba paz. Parecía como si sonriera, muy tranquilo. Yo incluso imaginaba que podía ser que se encontrara conversando con su recién fallecida mamita. Le recordaré así, hacía bromas, venía muy feliz cuando ganaba la Liga. Quienes compartimos guardias con él nos sentimos golpeados, al salir decíamos 'mira que tienes buena espalda', bromeábamos, nos alentábamos. En la universidad, estudiábamos cuando Febres Cordero fue presidente y ambos corríamos en las protestas, escapando de los policías. Sacamos la especialidad en el HCAM, pero él ganó una plaza en el San Francisco y yo pude lograr, luego de seis meses, que lo movieran de allá para acá. Me siento muy triste".



El 21 de junio de este 2020, EL COMERCIO publicó una nota a propósito del Día del Padre y uno de los entrevistados fue el doctor Ricardo Arteaga. Contó que desde julio del 2019 estaba a cargo de la crianza de su hija Renata. Vivía con ella y con su madre, de 78 años. Cuando no estaba de turno cocinaba espagueti, caldo de gallina, crepes, camarones salteados y carne asada. En cada frase hablaba de su hija, era su fuerza.